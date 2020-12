Caraquet plaidera pour le maintien des services en santé

La Ville de Caraquet prend les grands moyens pour convaincre la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, de maintenir et même d’améliorer les services existants à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet dans sa réforme.

Les élus ont adopté à l’unanimité, lundi soir, la production d’un mémoire, en collaboration avec les médecins de la région et le Comité Action H. Il sera présenté à la ministre lors des consultations prévues ce printemps relatives aux futurs changements au système de santé.

Cette décision fait suite aux intentions du gouvernement Higgs, alors minoritaire, de fermer de nuit les urgences de six centres hospitaliers en milieu rural, dont celui de Caraquet, en février.

La pression populaire a fait reculer le ministre de l’époque, Hugh Flemming. Elle avait aussi mené à la démission du vice-premier ministre Robert Gauvin, devenu indépendant.

Mais maintenant que les progressistes-conservateurs sont majoritaires à Fredericton depuis septembre, le spectre de nouvelles compressions qui toucheraient spécifiquement Caraquet et la Péninsule acadienne revient hanter l’ensemble du conseil municipal.

Avant le mémoire, la Ville enverra un énoncé de la vision à la ministre dans les prochains jours. On désire lui rappeler plusieurs points importants dans le développement des services hospitaliers locaux.

Le document, dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie, informe que «la grande région de Caraquet a su recruter et stabiliser le nombre de médecins et d’infirmières qualifiés depuis quelques années en collaboration avec les autres hôpitaux de la Péninsule acadienne».

On ajoute aussi que «I’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet doit conserver un minimum de 12 lits de soins actifs et voir à augmenter le nombre de lits des patients nécessitant des soins de longue durée».

Selon eux, le service d’urgence de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus est un service essentiel au bon fonctionnement des soins de santé dans la Péninsule acadienne. La vision de la Ville pour des soins de santé de qualité dans les hôpitaux ruraux consiste en un accès rapide aux soins primaires telle l’urgence 24 heures avec arrêt d’ambulance.

En tenant compte de ces points, Caraquet est convaincue que «le gouvernement doit offrir à ces régions des soins primaires accessibles rapidement pour leur sécurité et leur développement afin de maintenir des régions rurales dynamiques».

Fredericton «doit bonifier les services dans les hôpitaux ruraux et y maintenir ceux qui y sont déjà tels les lits d’hospitalisation et la clinique d’oncologie à l’Hôpital de l’Enfant Jésus de Caraquet», argumente-t-on.

La lettre stipule que le conseil municipal a comme vision de maintenir un service d’urgence et l’arrêt d’ambulance, la livraison de soins de santé de qualité, sécuritaires, innovateurs et accessibles dans un établissement avec un minimum de 12 lits de soins actifs par un personnel compétent, dévoué et soucieux de la qualité de vie de ses patients.

Ce message à la ministre Shephard précise que la Ville de Caraquet considère primordial pour sa communauté l’accessibilité des soins primaires avec urgence 24h et arrêt d’ambulance en région rurale, la sécurité d’une population vieillissante, la proximité des soins, la conservation des acquis et le recrutement assidu des professionnels de la santé.

L’écrit conclut avec les arguments que «les services tertiaires peuvent être centralisés puisque ceux-ci nécessitent des équipes importantes de professionnels de la santé et qu’il faut rassurer la population vieillissante des régions rurales avec un accès aux soins primaires».

En l’absence du maire Kevin J. Haché lundi soir, le directeur général de la municipalité, Marc Duguay, a expliqué que la Ville avait reçu une lettre du ministère au début de décembre afin de lui faire part de la vision de Caraquet au sujet de cette réforme à venir.

«On va aller encore plus loin avec un beau mémoire qu’on lui présentera lors des consultations publiques au printemps. Il faut voir le positif. Ce gouvernement nous consulte et le premier ministre a promis à plusieurs reprises de ne pas fermer des hôpitaux et des urgences en milieu rural. Nous allons aussi consulter pour écrire ce mémoire. Notre hôpital, c’est près de 70 ans de travail. Et une chose qui est importante, c’est que ça va bien dans la Péninsule acadienne au niveau des soins de santé», a mentionné M. Duguay, qui n’exclut pas d’engager les communautés de Lamèque et de Tracadie dans ce débat.

«Avec ce que la ministre Shephard et Daniel Allain (ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale) font (les consultations avant de réformer), c’est déjà mieux que la dernière fois. On va toucher du bois», a exprimé le conseiller Jean-Guy Blanchard.