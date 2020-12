La Santé publique a signalé cinq nouveaux cas de COVID-19 mercredi.

Il y a deux cas dans la zone 3 (région de Fredericton), une personne âgée de moins de 19 ans et une personne âgée entre 60 et 69 ans. Un de ces cas est lié à un voyage et l’autre est une personne qui a eu un contact étroit avec un cas déjà confirmé.

une personne âgée entre 20 et 29 ans dans la zone 5 (région de Campbellton). Ce cas est lié à un voyage

une personne âgée entre 50 et 59 ans dans la zone 6 (région de Bathurst). Ce cas est lié à un voyage.

une personne âgée entre 50 et 59 ans dans la zone 7 (région de Miramichi). Ce cas est lié à un voyage.

«Nous constatons de plus en plus de cas liés aux voyages. Il est donc encore très important de maintenir au minimum le nombre de contacts étroits et pour les voyageurs hors provinces de suivre des directives strictes d’auto-isolement, surtout en cette période des Fêtes», a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

Il y a 585 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 530 personnes se sont rétablies. Il y a eu huit décès, et il y a 46 cas actifs. Deux personnes sont hospitalisées, et l’une d’entre elles est à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 148 195 tests de dépistage ont été réalisés.

Clinique de vaccination de Moncton

Une clinique de vaccination pour administrer les doses du vaccin de Pfizer-BioNTech aux travailleurs de la santé de première ligne a débuté aujourd’hui à Moncton au Centre hospitalier universitaire Dr- Georges-L.-Dumont.

Avis d’exposition

Le 23 décembre, la Santé publique a établi qu’un voyageur ayant obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 aurait pu être contagieux le 16 décembre alors qu’il voyageait à bord des vols suivants:

le vol Air Canada 176 – d’Edmonton à Toronto, qui est arrivé à 6h30

le vol Air Canada 404 – de Toronto à Montréal, qui est arrivé à 10h16

le vol Air Canada 8902 – de Montréal à Moncton, qui est arrivé à 15h54.

Toutes les personnes qui étaient à bord de ces vols devraient continuer à suivre les directives qui leur ont été données lors du processus d’enregistrement de leur voyage ainsi qu’à leur arrivée au Nouveau-Brunswick.