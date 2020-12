GRC: la mairesse de Moncton veut une «consultation publique solide»

Le surintendant du détachement de Codiac de la GRC, Tom Critchlow, a annoncé des consultations renforcées de la population du Grand Moncton en janvier pour une planification stratégique annuelle. Il les organisera en partenariat avec l’Autorité policière régionale (APRC).

Le comité de direction de cette organisation se compose de représentants des villes de Moncton, de Riverview et de Dieppe.

«Depuis quelques années, nous effectuons un sondage téléphonique annuel et des consultations avec les conseillers municipaux des trois municipalités, indique son président, Charles Léger. Ce sera différent cette année.»

Durant le conseil municipal de lundi, la mairesse de Moncton, Dawn Arnold, a réclamé une consultation publique solide avant la conception du plan stratégique que la GRC de Codiac suivra d’avril 2021 à mars 2022.

M. Critchlow a précisé que la forme de cet exercice démocratique n’était pas encore décidée.

«On aimerait peut-être soumettre des questionnaires en ligne sur les sites internet des villes pour recueillir plus d’avis», avance M. Léger.

Le plan stratégique actuel du détachement de Codiac de la GRC est introuvable sur le site web de l’APRC.

«On pourrait être plus transparent, confesse M. Léger. On pourrait aussi consulter la population tout au long de l’année, par exemple.»

L’APRC met toutefois en ligne des rapports trimestriels, dans lesquels la GRC indique ses objectifs.

«Le plan annuel pour le détachement de Codiac est représentatif de la communauté autant que des perspectives provinciales et nationales», a précisé M. Critchlow.

Si sa force policière collabore avec l’APRC, elle demeure en effet sous les ordres d’un commandement provincial et fédéral.

Appels au définancement

Au début du conseil municipal de lundi, une membre de l’association Grassroots NB, Hafsah Mohammad, a plaidé pour le définancement de la police.

La militante pour la justice sociale souhaite que son regroupement (qui rassemble environ 530 personnes dans un groupe privé sur Facebook) obtienne un siège au sein de l’APRC.

Elle souhaite aussi assister à la création d’un comité de membres de la société civile choisis par des organismes de défense des autochtones, des LGBTQ+, des personnes à mobilité physique ou intellectuelle réduite, des itinérants, des jeunes, des immigrants et des victimes de violence conjugale.

Ceux-ci collaboreraient à la collecte des opinions de la communauté, auprès des associations caritatives par exemple. Le but serait notamment de lister les services alternatifs à la police et de fournir une définition claire du définancement du détachement de Codiac.

«Notre groupe exprime le désir de réduire le champ d’action et le financement de la police, de lui retirer ses responsabilités et de ne pas laisser ce retrait à son bon vouloir», résume Mme Mohammad.

M. Léger indique que le comité de direction de l’APRC n’a pas décidé d’attribuer une place à Grassroots NB, mais qu’il est réceptif aux informations du regroupement.

«Plusieurs villes ont réfléchi à un processus de consultation extérieur à la police, relève-t-il. Ça permettrait d’aller plus loin. On s’engage à trouver une procédure avec un rapport à la clef pour que la GRC réponde aux besoins des citoyens.»

Le conseiller municipal de Moncton pense que des améliorations sont possibles. Il se réjouit néanmoins de l’Équipe mobile d’intervention d’urgence que les réseaux de santé ont montée en partenariat avec le détachement de Codiac de la GRC.

Cette équipe assiste les policiers dans leur travail avec les personnes en proie à des problèmes de santé mentale depuis 2015, 12h par jour en semaine, d’après l’élu.

3 millions $ en incidence de la COVID-19

La Ville de Moncton espère recevoir près de 3 millions $ dans le cadre de l’Accord sur la relance sécuritaire conclu entre les gouvernements fédéral et provincial en juillet.

Le Nouveau-Brunswick recevra plus de 200 millions $ au cours de l’exercice financier actuel. Il doit notamment les redistribuer aux municipalités, en fonction des pertes de revenus et des coûts qu’elles ont subis à cause de la pandémie. Moncton a déjà reçu 500 000$ en novembre pour son réseau de transport en commun.

La Ville versera près de 200 000$ sur cinq ans au promoteur qui a sauvé de la ruine le manoir de la rue Mountain en 2014. La municipalité a accordé à Castle Manor Enterprises une subvention de réaménagement et une subvention équivalentes aux droits de permis de construction et d’aménagement. La présidente du comité de sauvegarde du patrimoine à Moncton, Paulette Thériault s’est réjouie de la nouvelle.

Moncton négociera un nouvel accord avec Metepenagiag. Ces dernières années, la communauté autochtone située près de Miramichi a acheté plus de 25 hectares de terrains près du boulevard Harrisville. Elle y mène un projet de développement commercial. Elle a signé un accord avec la municipalité en 2017, pour recevoir des services d’eau et d’égout par exemple. En échange, la Ville recevra des revenus calculés à partir d’une évaluation foncière annuelle. L’amendement à l’accord prendrait en compte la construction et l’entretien d’une rue publique.