Higgs songe à équilibrer le budget avant 2024

Blaine Higgs n’écarte pas la possibilité d’équilibrer le budget provincial avant la fin de son mandat, mais ne va pas jusqu’à en faire une promesse.

Les rôles avaient l’air d’avoir été inversés durant la dernière campagne électorale lorsque Kevin Vickers, chef du Parti libéral, promettait d’éliminer le déficit en quatre ans alors que M. Higgs affirmait que la pandémie brouillait beaucoup trop les cartes pour faire un engagement du genre.

Quelques mois plus tard, alors que la deuxième vague de la COVID-19 bat son plein et que la campagne de vaccination a commencé, l’équilibre budgétaire à moyen terme semble un peu plus réaliste aux yeux du premier ministre.

«Oui, parce que nous avons un vaccin. Est-il possible d’équilibrer le budget (dans ce mandat)? Oui, c’est possible, mais il est trop tôt pour le prévoir», explique Blaine Higgs en entrevue de fin d’année avec l’Acadie Nouvelle.

Au deuxième trimestre de l’année financière, la pandémie avait déjà transformé le surplus envisagé de 92,4 millions $ en un déficit prévu 183,3 millions $.

S’il est prêt à envisager un retour à l’équilibre budgétaire avant la fin de son mandat en 2024, M. Higgs refuse toutefois d’en faire une promesse ou même un objectif.

«D’une manière générale, notre économie continue d’enregistrer des chiffres négatifs et nous devons revenir à des chiffres positifs avant de pouvoir avoir un budget équilibré», dit-il.

Le ministère des Finances prévoit une diminution du produit intérieur brut du Nouveau-Brunswick de 4,3% cette année.

La pandémie a rapidement bouleversé les plans du gouvernement sur le plan économique, rappelle M. Higgs.

«L’amélioration de notre situation financière était l’une des choses que nous voulions réaliser et nous avons présenté un budget dont nous étions certainement très satisfaits, car il permettait des réductions d’impôts, des finances équilibrées et le remboursement de la dette.»

«Nous étions très solides financièrement et cela nous a aidés à faire face à la pandémie, mais cela nous a certainement empêchés d’avancer sur d’autres dossiers.»

Les priorités en matière de gouvernance locale, de santé et d’éducation se sont notamment retrouvées au second plan.

«Le ministre (de l’Éducation, Dominic Cardy) a parcouru la province et a fait le point sur le livre vert, avec un plan pour mettre en place des améliorations et des changements. Il a travaillé avec des personnes de toute la province pour déterminer ces améliorations et changements. Et puis, avec la COVID, tout a basculé et toutes les priorités ont changé», illustre le premier ministre.

C’est pourquoi son principal souci demeure la lutte à la pandémie même si la campagne de vaccination a commencé.

«Nous ne sommes pas sortis de l’auberge. Nous pourrions manquer notre coup dans les prochaines semaines ou les prochains mois si nous ne faisons pas attention avant que le vaccin ne soit complètement déployé. Et c’est là mon plus grand défi et ma plus grande préoccupation à l’aube de la nouvelle année.»

À moyen terme, Blaine Higgs espère solidifier la situation économique de la province et réduire la dépendance du Nouveau-Brunswick envers l’argent du fédéral au cas où Ottawa déciderait ou serait forcé de fermer le robinet.

«Je ne pense pas que cela va se produire cette année, mais je planifie à long terme la façon dont nous gérons nos finances parce que j’aimerais voir ces ratios de dépendance baisser.»

Le premier ministre compte sur la collaboration et la solidarité dont la population continue de faire preuve durant la pandémie pour faire bouger les choses même lorsque la COVID-19 sera derrière nous.

«Nous avons assisté à une période sans précédent au cours de laquelle les Néo-Brunswickois ont travaillé ensemble pour une cause commune. Dans un sens, nous avons perdu beaucoup de temps pour certaines priorités, mais dans l’autre sens, nous avons une vision renouvelée de notre potentiel, affirme M. Higgs.

«Il y aura toujours de la résistance au changement, mais je pense que la COVID nous a appris que nous devons changer et que nous devons être prêts à réfléchir aux défis que nous partageons collectivement et à la manière dont nous les relevons.»