Les masques médicaux maintenant obligatoires dans tous les établissements de Vitalité

Le port du masque médical de protection est désormais obligatoire pour les patients et les visiteurs qui fréquentent un établissement du Réseau de santé Vitalité.

Seules les enfants âgés de moins de 2 ans sont exemptés de cette règle.

Cette nouvelle directive est mise en œuvre afin d’assurer la sécurité des patients, des visiteurs et du personnel et de réduire au maximum le risque de transmission de la COVID-19, a fait savoir la direction du Réseau par voie de communiqué, mercredi avant-midi.

À l’entrée des établissements, tous les patients et les visiteurs recevront un masque médical. On leur demandera d’enlever leur masque ou couvre visage pour mettre un masque médical fourni par le Réseau. L’hygiène des mains devra être effectuée après avoir enlevé le masque/couvre visage et avant de mettre le masque médical. L’hygiène des mains devra être effectuée à nouveau après avoir mis le masque médical.

À noter qu’aucune autre exemption, à part celle pour les jeunes enfants, au port du masque n’est autorisée afin d’avoir accès aux établissements du Réseau, qui demande la bonne collaboration de la population dans la mise en œuvre de ces mesures de sécurité.