Un Noël sous la pluie et la chaleur

Des avertissements de pluie abondante ont été transmis jeudi matin par Environnement Canada pour toutes les régions du Nouveau-Brunswick pour la journée de Noël.

De plus, les températures ont amorcé dans la nuit de jeudi une importante remontée, au point d’atteindre environ 13 degrés Celsius vendredi dans le sud de la province et jusqu’à 12 degrés ailleurs.

De la faible pluie commencera à tomber vendredi et s’intensifiera samedi. On prévoit entre 20 et 50 mm de pluie, et jusqu’à 60 mm par endroits.

La pluie se changera probablement en neige dans la plupart des secteurs tard samedi et dimanche, pour laisser de 5 à 10 cm par endroits, possiblement plus de 15 cm dans le nord de la province.

Les météorologues ajoutent que ces fortes précipitations seront soufflées par des rafales de vent pouvant parfois atteindre une vitesse de 90 kilomètres à l’heure le long de la côte de Fundy et dans les secteurs montagneux.

Le passage de cette importante dépression météorologique fera place en fin de semaine à du temps plus calme, avec des mercures inférieurs au point de congélation dimanche dans le Nord et un peu au-dessus dans le Sud.