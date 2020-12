COVID-19: Caraquet demande un remboursement de 122 000$

La municipalité de Caraquet a évalué des coûts supplémentaires liés à la pandémie de 80 000$ pour son Centre culturel et de plus de 23 300$ en fourniture et équipements de sécurité. - Archives

La Ville de Caraquet demande un remboursement de près de 122 000$ en tant qu’incidence nette de la COVID-19, selon la première phase de l’Accord fédéral provincial sur la relance sécuritaire.

La municipalité a évalué des coûts supplémentaires liés à la pandémie de 80 000$ pour son Centre culturel et de plus de 23 300$ en fourniture et équipements de sécurité.

Elle estime également ses pertes de recettes spécifiques à cette crise sanitaire à plus de 71 800$, dont 35 000$ en services d’eau pour les infrastructures industrielles ainsi que 17 000$ en location de glace au Colisée Léopold-Foulem.

Cependant, la ville du maire Kevin J. Haché a réalisé des économies de 53 400$, soit 20 000$ en congrès et délégation (préparation et emplois) ainsi que 33 400$ en subventions aux organismes, dont 15 000$ au Festival de la fierté Acadie Love.

La différence fait en sorte que Caraquet demande une somme de 121 660$ à Ottawa, en vertu de cette entente de 19 milliards $ pour aider les provinces et les territoires à relancer leur économie en toute sécurité et à rendre le pays plus résistant à d’éventuelles augmentations de cas de la COVID-19.

Une part de plus de 2 milliards $ est réservée aux municipalités.

Les villes et villages pourront effectuer une deuxième demande de remboursement au printemps, selon une formule calculée au prorata de la population.