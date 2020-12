COVID-19: interrogations sur la durée de l’efficacité des vaccins

Les vaccins contre la COVID-19 représentent une lumière au bout du tunnel. Espérons qu’elle reste allumée. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) rappelle sur son site internet qu’il est trop tôt pour savoir si ces produits conféreront une protection à long terme.

L’Agence Science-Presse a expliqué le 10 décembre que les tests des trois premiers vaccins ont eu lieu cet automne et que personne ne pouvait donc savoir si l’efficacité mesurée jusque-là durerait longtemps.

Le Nouveau-Brunswick par exemple utilise le vaccin de Pfizer et BioNTech, dont l’efficacité était de 95% sept jours après la seconde inoculation.

Le magazine Nature a toutefois noté en novembre que cette performance pourrait être revue à la baisse. Dans le média scientifique, l’immunologiste à l’Université Emory (États-Unis), Rafi Ahmed, s’est notamment demandé si les personnes vaccinées auraient toujours des anticorps quelques mois seulement après avoir reçu leurs deux doses.

«On ne sait pas exactement encore quel genre de protection les gens auront, alors, jusqu’à ce qu’ont ait plus d’informations, il faudra continuer à vacciner les gens en supposant qu’il y a encore un risque [de transmission]», a d’ailleurs déclaré la médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell le 14 décembre.

Rares cas de réinfection

En novembre, le magazine Science a par ailleurs recensé dans le monde 25 cas de COVID-19 chez des personnes qui avaient déjà contracté la maladie. Ce nombre était en augmentation.

Il pourrait de surcroît être beaucoup plus élevé en réalité. Pour qu’une réinfection soit avérée, le patient doit avoir effectué deux tests PCR (réaction en chaîne par polymérase) positifs, sans avoir présenté de symptômes pendant au moins un mois entre les deux.

La plupart des revues médicales veulent en plus voir entre la première et la deuxième infection deux séquences génétiques virales à part entière, très différentes l’une de l’autre, ce que de nombreux laboratoires sont incapables de montrer, faute de temps et d’argent.

«Les réinfections indiquent que l’immunité contre la COVID-19 pourrait être précaire, ce qui porte à s’interroger non seulement sur les risques qu’encourent les patients guéris, mais aussi sur la durée de protection des futurs vaccins», a noté le magazine Science.

Potentielles piqûres de rappel

Une équipe dirigée par Lia van der Hoek, virologue au Centre médical de l’Université d’Amsterdam, a récemment démontré que les réinfections dues aux quatre coronavirus responsables du rhume peuvent survenir dans un délai moyen de 12 mois.

La chercheuse a déclaré au magazine Science qu’il n’était pas exclu que ce modèle vaille également pour la COVID-19.

Le spécialiste des maladies infectieuses au Boston Children’s Hospital (États-Unis), Richard Malley, a cependant souligné dans la revue Nature que la possibilité de réinfection ne signifiait pas qu’un vaccin était inefficace. Les patients n’ont parfois besoin que d’une piqûre de rappel pour maintenir leur protection immunitaire, selon lui.

M. Malley a en revanche prédit que la nécessité d’un rappel pourrait représenter un défi logistique supplémentaire pour les réseaux de santé.