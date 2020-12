Fermeture des points de service d’UNI Coopération financière: l’ACFC silencieuse

Cinq mois après la fermeture des points de service d’UNI Coopération financière à Grande-Anse et à Bas-Caraquet, l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, un organisme fédéral, n’a toujours donné de suite aux demandes des deux municipalités qui réclament la tenue de rencontres pour discuter publiquement des fermetures.

En juillet, UNI Coopération financière a annoncé la fermeture définitive des points de services de Bas-Caraquet, de Grande-Anse et de Saint-Jacques (Edmundston). L’ancien point de service de Saint-Basile a été transformé en centre d’appel du Centre contact client d’UNI.

La décision a été particulièrement mal reçue dans la Péninsule acadienne.

Le maire de Grande-Anse, Gilles Thériault, a déploré le manque de consultation de la part d’UNI. Le conseil municipal de Bas-Caraquet a aussi formellement appuyé les démarches d’un comité citoyen qui veut empêcher la fermeture de leur caisse locale.

Puisque l’institution financière est encadrée par une loi fédérale, Grande-Anse et le comité de Bas-Caraquet ont fait appel à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), qui a le pouvoir de demander à UNI de tenir une rencontre publique.

«Nous n’avons pas eu de nouvelles dernièrement. J’ai l’intention de faire un suivi au début de 2021 pour savoir si la commissaire de l’Agence a pris une décision ou non», dit Gilles Thériault.

Une réponse semblable a été offerte par Sylvie Chiasson, présidente du comité de Bas-Caraquet.

«J’ai reçu une réponse de l’ACFC pour me dire que des démarches sont en cours, mais je n’ai rien reçu par la suite.»

De son côté, l’ACFC ne commente pas spécifiquement sur les enquêtes en cours, mais dans une déclaration, on rappelle que son rôle consiste à protéger les consommateurs et d’inciter les entités sous réglementation fédérale à se conformer à leurs obligations législatives, aux codes de conduite auxquels elles adhèrent et à leurs engagements publics.

«L’ACFC s’attend à ce que toute institution financière sous réglementation fédérale qui décide de rendre permanente la fermeture d’une succursale respecte son obligation de donner le préavis requis de même que celle de consulter la collectivité touchée.»

Pourparlers avec la Banque Nationale

Face à la décision d’UNI, Grande-Anse et la municipalité avoisinante de Saint-Léolin, qui faisait aussi affaire avec le point de services de Grande-Anse, menacent de mettre fin à une longue relation avec l’institution financière où ils ont des actifs totalisant près de

2 millions $.

Grande-Anse a récemment demandé à la Banque Nationale de préparer une offre de service pour gérer ses affaires financières à compter de 2021. Grande-Anse comptait auparavant une succursale de la Banque Nationale, mais elle a fermé ses portes il y a quelques années.

«La caisse est fermée depuis mars, mais le guichet automatique est encore disponible. Nous sommes encore en discussion avec UNI, mais ils maintiennent leur position et n’ont pas l’intention de rouvrir la succursale.»

De son côté, Sylvie Chiasson, du comité de Bas-Caraquet, indique que les discussions se poursuivent avec UNI.

«Le but de ce comité est d’assurer un avenir pour notre caisse en discutant avec UNI des options qui s’offrent à nous. Plusieurs idées ont été mis sur la table. Le comité de liaison travaille avec UNI sur la possibilité d’installer d’autres services communautaires. Notre comité demande l’installation d’un guichet avec dépôt et la présence d’un bureau satellite dans les locaux pour les membres. UNI est très ouvert a la discussion et travaille en collaboration avec le comité de liaison.»