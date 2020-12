Jennifer Russell: Personnalité de l’année 2020 de l’Acadie Nouvelle

L’Acadie Nouvelle a sondé les membres de sa salle des nouvelles pour savoir quelle personnalité avait marqué l’année 2020. Ils ont désigné en grande majorité la médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell. Voici son portrait, après neuf mois de combat contre la pandémie.

Soit Mme Russell est humble, soit elle est vaillante. Ou peut-être les deux en même temps.

Après quasiment une année à travailler sept jours par semaine et 12 heures par jour, à profiter de rares heures de détente, à devoir négliger sa pratique musicale, elle admet seulement être parfois un peu fatiguée. Et elle s’empresse de préciser que son équipe se trouve dans le même état.

«Il y a des temps où il faut travailler plus fort que d’autres, observe-t-elle. Mais grâce au vaccin, on se dit qu’il y aura peut-être une fin à cette pandémie – je l’espère, je croise les doigts – et ça booste notre énergie, car il y a de la lumière au bout du tunnel.»

La fonctionnaire confie tout de même avoir vécu des moments difficiles.

Elle a certes gagné le cœur d’une grande partie des Néo-Brunswickois. Ils étaient 87% en avril à se déclarer satisfaits de sa performance, selon un sondage de Narrative Research effectué auprès de 975 personnes.

Ils étaient encore 69% du même avis en septembre, d’après un sondage de Logit Group auprès de 1230 Canadiens qui traitait du taux de satisfaction des Néo-Brunswickois à l’endroit du gouvernement provincial.

Une jeune fille de la région de Miramichi, Addie Silliker, s’est même déguisée en Jennifer Russell pour Halloween. L’anecdote fait d’ailleurs éclater de rire l’intéressée, qui a deux enfants.

La médecin-hygiéniste en chef a cependant vu les plaintes de la population au prise avec les mesures sanitaires, par exemple celles des personnes se voyant interdire la traversée des frontières provinciales.

«En tant que médecin de famille, on traite de situations individuelles, mais en santé publique, on doit protéger la population. Et prendre connaissance de problèmes sans pouvoir y répondre, c’est vraiment pénible», exprime-t-elle.

La scientifique assure toutefois qu’elle se bornait à prescrire des solutions au gouvernement, comme la distanciation physique et le port du masque, en se fondant sur des recherches menées au Canada.

«C’est le gouvernement qui prend les décisions», affirme-t-elle.

Mme Russell soutient pourtant que la politique était absente des décisions, afin d’obtenir la confiance de la population et d’éviter les divisions ainsi que la confusion.

Ce paradoxe est au moins en partie résolu par l’existence d’un comité multipartite réunissant l’opposition politique avec le Parti progressiste-conservateur.

Louanges des libéraux

Deux députés du Parti libéral font d’ailleurs l’éloge de la médecin-hygiéniste en chef.

«Elle a montré un leadership et des connaissances exemplaires. Elle a su également communiquer au public dans les deux langues officielles», applaudit le chef par intérim des libéraux, Roger Melanson.

Le député de Dieppe raconte que Mme Russell a aussi fourni des explications claires aux membres du comité multipartite à l’aide de faits scientifiques et non de façon émotionnelle, même si la population faisait des sacrifices.

«Elle est très ferme, car c’est quand même une situation très complexe, mais elle est aussi très humaine et très respectueuse», juge M. Melanson.

Il remarque en outre qu’elle a travaillé très fort et qu’il a même été préoccupé par sa santé.

L’élu de Kent-Sud, Benoît Bourque a également tenu à raconter l’expérience de travail qu’il a eu avec Mme Russell lorsqu’il a été ministre de la santé pendant 14 mois, dans le gouvernement de Brian Gallant.

«La pandémie a permis de montrer aux Néo-Brunswickois les grandes qualités de cette personne, que j’avais remarquées il y a trois ans», explique-t-il.

Le député décrit une bonne collaboratrice prête à faire des compromis et disposant de gros bon sens, ainsi qu’une personne sérieuse au travail et agréable en dehors.

«Elle a le sens de la mesure et de l’équilibre, insiste-t-il. Elle prend en compte les perspectives des différents intervenants et satisfait la majorité des gens, ce qui n’est pas donné à tout le monde.»

Transparence en question

M. Bourque croit que Mme Russell doit garder secrets certains aspects du processus de prise de décisions concernant la lutte contre la COVID-19.

La professeure en gestion des services de santé à l’Université de Moncton, Stéphanie Collin avait d’ailleurs demandé plus de transparence au gouvernement en octobre.

«Je ne sais pas exactement, au sujet de la transparence», lâche seulement la médecin-hygiéniste en chef.

Peut-être est-ce la raison de sa longue exclamation d’indécision à la suite d’une question sur la signification de sa nomination comme personnalité de l’année: est-ce un symbole de la victoire de la science sur l’opinion?

«La médecine, c’est une part de science et une part d’art, estime celle qui est aussi chanteuse. Ce n’est pas la science au total qui décide. Avec une population en pandémie, c’est de la collaboration et de la communication pour traduire la science d’une façon compréhensible, transparente et informée.»

Pudique, vaillante… Et si avant tout, Mme Russell était un bon soldat?