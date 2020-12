Les travailleurs essentiels ont aussi retenu l’attention de la salle des nouvelles

Des travailleurs essentiels comme Nathalie Hachey ont subi un alourdissement de leurs tâches et ont risqué leur vie pendant la pandémie. - Archives

Le sondage interne de l’Acadie Nouvelle a fait ressortir d’autres personnalités qui ont marqué l’année 2020. Voici celles qui ont le plus retenu l’attention de l’équipe de la salle des nouvelles.

Les travailleurs essentiels

L’Acadie Nouvelle a voulu saluer les efforts consentis par les travailleurs essentiels de la province. Ils ont risqué leur vie pendant la pandémie alors que certains d’entre eux sont payés au salaire minimum.

Ces salariés ont subi un alourdissement de leurs tâches (désinfection, sensibilisation des clients et port d’équipements de protection). Certaines personnes frustrées par les règles sanitaires leur ont en plus manqué de respect.

Dans un reportage effectué en avril auprès d’employés de pharmacies, de grandes-surfaces et d’une station-service, une intervenante a d’ailleurs témoigné les larmes aux yeux.

Les éclosions d’infection dans les foyers de soins de la province et la crise sanitaire dans les CHSLD du Québec ont en outre souligné comme jamais l’importance des travailleurs de ces établissements.

Le gouvernement progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick a pourtant mis du temps à les récompenser.

Blaine Higgs a commencé par leur refuser en avril la subvention d’une prime salariale proposée par Ottawa. Il a vite changé d’avis après de nombreuses critiques. Il a alors accepté un programme en deux temps, financé aux deux tiers par le fédéral.

Le gouvernement provincial a annoncé la première phase en mai: 2000$ pour chaque travailleurs qualifiés d’essentiels, gagnant 18$ de l’heure ou moins (personnel des garderies éducatives, des foyers de soins spéciaux, des refuges pour sans-abri, etc.).

Il a annoncé la seconde phase en juillet pour une liste élargie de salariés (travailleurs de soutien à domicile du secteur privé, travailleurs de soutien à l’apprentissage précoce et à la garde d’enfants), qui ont reçu une prime calculée différemment.

Des députés du Parti vert et du Parti libéral ont critiqué l’absence de certaines professions dans la liste du gouvernement.

Robert Gauvin

En février, Robert Gauvin a choisi de se révolter contre le gouvernement progressiste-conservateur. Il était pourtant vice-premier ministre, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ainsi que ministre responsable de la Francophonie.

Il s’est opposé à la fermeture des urgences de six hôpitaux ruraux (dont trois francophones) pendant la nuit.

Un coup potentiellement fatal pour le caucus de Blaine Higgs, alors minoritaire. Un coup symbolique aussi, car M. Gauvin était le seul député progressiste-conservateur d’une circonscription majoritairement francophone (Shippagan-Lamèque-Miscou).

Le fils de Jean Gauvin est devenu député indépendant, avant de rejoindre le camp libéral en août, après le déclenchement des élections provinciales.

«Je suis libre, libéré. Je suis libéral», a-t-il clamé.

Il a soutenu qu’il était impossible de changer le Parti progressiste-conservateur de l’intérieur. Il a aussi avancé que cette formation politique n’était plus celle de Richard Hatfield pour laquelle son père avait été ministre et qui avait une ouverture sur la langue française.

M. Gauvain a réussi à se faire élire pour le Parti libéral en septembre dans la circonscription de Baie-de-Shediac-Dieppe avec 5839 votes, soit 59,8% des voix, loin devant le progressiste-conservateur, Mathieu Gérald Caissie (2971 votes).

Blaine Higgs

En tant que premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs avait beaucoup de chances d’influencer l’année 2020. Il a toutefois connu un échec et un succès retentissants.

Son échec, c’est sa tentative de fermeture entre minuit et 8h des urgences des hôpitaux de Caraquet, de Sainte-Anne-de-Kent, de Sackville, de Sussex, de Perth-Andover et de Grand-Sault.

Il voulait trouver une solution aux interruptions de service causées par la pénurie de personnel de santé dans les hôpitaux, qui risque de s’aggraver avec le vieillissement de la population.

Dès son annonce au début de février, cette tentative de réforme a provoqué une grande résistance.

Les services d’urgence des trois hôpitaux ruraux du Réseau de santé Vitalité menacés de fermeture ont en effet reçu 5,7 cas graves en moyenne par nuit en 2019, par exemple.

Blaine Higgs a abandonné son projet quelques jours après sa révélation au public. Il a en même temps promis de discuter avec les communautés visées, ce qui n’a pas pu être fait à cause de la pandémie de COVID-19.

En novembre, le gouvernement a néanmoins annoncé des consultations durant la première moitié de 2021 pour trouver des solutions à la lutte contre la «pénurie de personnel» et à la «sous-utilisation des ressources» dans le système de santé.

L’exploit de Blaine Higgs, c’est sa réélection à la tête d’un gouvernement majoritaire en pleine pandémie. Le premier ministre a provoqué ce scrutin le 14 septembre, tout juste 28 jours avant sa tenue.

Les articles de l’Acadie Nouvelle ont comparé cette décision à un «pari».

«Provoquer des élections dont personne d’autre ne veut, en pleine pandémie, malgré la collaboration historique des autres partis, et ce, pour des raisons opportunistes, est une bonne recette pour se mettre les électeurs à dos», a jugé l’éditorialiste François Gravel.

Malgré tout, les progressistes-conservateurs ont remporté 27 sièges et récolté 39% des votes. Et ce, sans donner de précision sur leur programme! Les libéraux sont arrivés loin derrière, en deuxième position, avec seulement 17 sièges et 34,3% des voix.

Blaine Higgs a seulement échoué, une fois de plus, à séduire l’électorat acadien.