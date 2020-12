Remplacement du pont Robichaud: quelle est la meilleure option?

Plusieurs options sont à l’étude pour remplacer ou rénover le pont Robichaud, qui relie les communautés de Beaubassin-Est et de Cap-Pelé, et qui a été endommagé par la tempête Dorian en septembre 2019.

Pour remédier aux dommages subis par le pont lors de la tempête – il menaçait de s’effondrer – le gouvernement provincial a installé un pont modulaire à sens unique sur les restes de la vieille structure.

Il s’agissait alors de rétablir la circulation le plus rapidement possible. C’est chose faite depuis la mi-mars, mais la communauté réclame toujours un nouveau pont à deux voies.

Le ministère des Transports et de l’infrastructure tente maintenant de trouver une solution permanente. La ministre Jill Green a rencontré des maires et des députés locaux le 11 décembre dernier pour leur présenter les options disponibles.

Celle privilégiée par le ministère jusqu’à maintenant consisterait à dépenser 11 millions $ pour construire un nouveau pont au même emplacement que l’ancienne structure qui date de 1963.

Ce pont serait aussi plus élevé par rapport au niveau de l’eau, et il éviterait ainsi certains dommages encourus lors de tempêtes graves.

Le hic, c’est que ces travaux dureraient deux ans et demi, et que le secteur serait fermé à la circulation pour cette période.

Des entrepreneurs du coin avaient déjà éprouvé des moments difficiles lorsque le pont avait été fermé à la circulation à la suite de la tempête.

Il y avait moins d’automobilistes, et donc moins d’achalandage dans les commerces.

En plus des impacts financiers causés par la pandémie, un autre arrêt de deux ans et demi serait un énième bâton dans les roues des entrepreneurs et des citoyens de la région, selon Gilles Cormier, membre du comité du pont Robichaud, un groupe de citoyens qui milite auprès du gouvernement pour faire achever ce projet.

«Ça a causé beaucoup d’ennuis pour certains commerçants, et on a réalisé pendant cette période de sept mois que ça pouvait causer des problèmes du côté de la sécurité publique, s’il y avait des appels d’ambulances ou de pompiers.»

Lors de cette fermeture, les automobilistes comme les véhicules de secours empruntaient l’autoroute 15 située plus au sud plutôt que la route 133.

Le comité a fait part au gouvernement qu’il préférerait une autre option, soit de construire un nouveau pont parallèle à l’ancien. Les automobilistes pourraient alors circuler sur l’ancien pont pendant la construction qui devrait durer de deux à quatre ans, au coût d’environ 14 millions $.

Le ministère n’a pas encore fait son choix. La ministre Jill Green a invité les intervenants à lui faire part de l’option qu’ils préfèrent d’ici le 15 janvier.

«Le ministère va attendre de recevoir les commentaires de tous les intervenants avant de prendre une décision. Les dates relatives à la construction dépendront de l’option qui sera ultimement retenue par le ministère», indique par courriel Mélanie Sivret, directrice des communications du ministère.

Environ 5500 véhicules circulent sur le pont Robichaud chaque jour, selon une moyenne annuelle calculée par le ministère.

Le gouvernement fédéral a aussi débloqué des fonds en vertu des Accords d’aide financière en cas de catastrophe pour ce projet.