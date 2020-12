Événement de l’année: les visages de la COVID-19

La COVID-19 a contaminé pratiquement tous les aspects de nos vies en 2020. Pas étonnant que la pandémie ait été choisie comme événement de l’année au Nouveau-Brunswick par le comité éditorial de l’Acadie Nouvelle.

Depuis la mi-mars, le coronavirus a influencé, de près ou de loin, les gestes de tout le monde dans la province. Au-delà des statistiques, des cas quotidiens et des régions confinées, cette pandémie, c’est aussi ces visages masqués.

Des visages de deuil, de combat, de peur, de solitude, de solidarité.

En profitant de cette occasion pour vous souhaiter une bien meilleure année 2021, nous vous en présentons cinq.

La photo de son père

Michel Ouellette et son père Daniel, quelque temps avant qu’il ne décède de la COVID-19. – Gracieuseté

Devant son bureau de graphiste à Campbellton, Michel Ouellette a placé la photo de son père Daniel.

Chaque fois qu’il la regarde, les émotions prennent le dessus. Les anecdotes aussi. C’est dur de perdre son père.

C’est encore plus dur de le perdre à cause de la COVID-19. Cruel. Affreux. Insensé.

Le 4 juin, Daniel a quitté cette Terre. Il avait 84 ans. Il a été le premier décès au Nouveau-Brunswick lié au coronavirus.

«C’est cruel. C’est une maladie très cruelle. Et passer à travers, c’est pas facile», admet son fils.

Un décès pas comme les autres. La famille n’a pas pu aller voir Daniel à l’hôpital. Quatre jours plus tôt, elle a reçu l’appel du Manoir de la Vallée, à Atholville, pour leur dire que leur père était inconscient. Le diagnostic qui a suivi, implacable…

Le virus s’est attaqué à un premier poumon, puis à l’autre.

«Le médecin nous a appelés pour nous dire que son test était positif. Il nous a expliqué les procédures… On n’a pas pu aller le voir. C’est moi qui l’amenais voir le médecin. Mon père souffrait de la maladie d’Alzheimer, mais il nous reconnaissait encore. Quatre jours après… C’est affreux. C’est quelque chose que je ne souhaite à personne», raconte-t-il avec émotion.

Cette tragédie a été dure à vivre non seulement pour lui, mais aussi pour ses frères et sœurs. Sa mère ne comprenait pas ce qui arrivait.

«Quand on s’assoit et qu’on y pense, ça fait toujours aussi mal. Mais il faut bien continuer à vivre… J’ai sa photo devant moi. J’y pense toujours», ajoute-t-il, la voix éteinte par le deuil toujours présent.

Qu’en retire-t-il? Michel Ouellette invite la communauté à faire attention, car la COVID-19 n’est pas à prendre avec légèreté. Il peut en témoigner.

«C’est fou de voir comment des gens ne veulent toujours pas comprendre à quel point c’est dangereux. Ils prennent tellement de risques… C’est dur à accepter. Voyez ce qui se passe à Toronto ou à Montréal. On dirait que ces personnes sont ignorantes et qu’elles ne pensent pas plus loin que leur nez», pense-t-il.

La famille Ouellette passe donc ses premières Fêtes sans le paternel. C’est déjà difficile en soi. Comme c’est à cause de la COVID-19, c’est pire. C’est cruel.

Un maire doit se montrer fort

Charles Bernard – Archives

«La troisième Guerre mondiale…»

Charles Bernard a mis un certain temps pour trouver les mots justes pour qualifier la pandémie. Mais sa comparaison veut tout dire.

Le maire de Balmoral et président du Forum des maires du Restigouche s’est retrouvé, bien malgré lui, au cœur de l’action à deux reprises, «gracieuseté» de deux éclosions importantes.

Dans son esprit, l’ennemi commun de la planète a été une expérience qu’il ne pensait jamais vivre.

Les choses ont été difficiles pour le Restigouche. La deuxième crise a été de loin plus dommageable moralement que la première, avoue-t-il. Et en tant que maire, il a toujours été dans le feu de l’action, tout comme ses collègues des autres villes et villages.

«Certains ont passé la crise mieux que d’autres, a-t-il pu constater après neuf mois de restrictions sévères. Ç’a été compliqué pour tout le monde. Oui, il y avait les médias sociaux, mais ce n’est pas la même chose que la présence physique. L’impact sur le moral a été plus sévère à la deuxième éclosion, car on aurait pu la prévenir.»

Autant à Balmoral qu’ailleurs dans la province, la pandémie a affecté l’économie et le filet social des communautés. Les activités où se rassemblaient des centaines de personnes ont soudainement cessé. Il fallait constamment assurer la sécurité des gens et leur rappeler les mesures restrictives.

Le rôle des élus a été de temporiser la peur des citoyens, a-t-il pu voir à travers cette expérience. Il fallait se montrer fort. Un maire ne cède pas à la panique. Ce n’est pas inscrit dans sa définition de tâche.

Temporiser aussi le regard des autres régions. À un certain moment, les Restigouchois ont été placés sur la sellette face à «cette arme sournoise qui frappe rapidement et sans avertissement», note M. Bernard.

«D’un autre côté, le Restigouche a pu vivre avant les autres certaines expériences qui ont pu servir au premier ministre Blaine Higgs et à la médecin-hygiéniste en chef Dre Jennifer Russell à ajuster le combat dans les autres régions. Être cobayes, ce n’est pas plaisant, je l’admets, mais cela a permis de faire des choses différemment. À la fin, je crois que nous allons nous en sortir grandis et avec un meilleur respect des autres», dit l’élu.

La peur d’un virus sournois

Isabelle-Anne Girouard avec ses filles Alexie, 16 mois, et Jovie, 3 ans. – Gracieuseté

Il y a d’abord eu la peur. La peur de l’inconnu. La peur de l’attraper. Mais la peur est souvent ce qui fait avancer.

Isabelle-Anne Girouard est urgentologue-intensiviste à l’Hôpital Georges-L.-Dumont de Moncton. Dans la région de la première éclosion de la COVID-19.

Le milieu hospitalier aurait pu céder à la panique dès l’apparition des premiers patients atteints par cette pandémie. Mais cela n’a pas été le cas. Heureusement d’ailleurs.

«En tant que médecin, je peux dire que j’ai travaillé dans un milieu sécuritaire, affirme l’urgentologue de Dieppe âgée de 33 ans qui révise régulièrement les protocoles de sécurité. Nous sommes bien protégés.»

Masques, visières, lavage de main intensif ont été le lot des médecins et des infirmières dans tous les hôpitaux de la province depuis mars. Une fois le principe de propagation de la COVID-19 compris, le travail différent est devenu une habitude et le personnel a bien fait les choses.

«Les patients ont bien été soignés, soutient Dre Girouard. Nous n’avions pas peur parce que c’était écrit COVID-19 sur leur dossier. On peut œuvrer en toute confiance. Il faut dire que nous avons été chanceux au N.-B., car nous n’avons pas atteint le point de surmenage du personnel, comme on voit actuellement au Québec ou en Alberta. Si nous tombons en phase rouge avec une éclosion importante par contre, ce sera difficile sur notre système de santé. Dans l’éventualité où ça se passe ici comme au Québec, ça fait peur. Nous avons des soldats sur le champ de bataille qui travaillent très fort. Ils font un travail extraordinaire.»

Mais c’est quand même une période ardue. Surtout quand un malade de la COVID-19 est isolé de sa famille pendant sa guérison… ou pendant ses derniers jours.

«Le plus difficile, c’est de voir ces patients qui ne peuvent malheureusement pas avoir de visite. Quand tu es sur le point de mourir et que tu ne peux voir personne, c’est alors très difficile. Même si les patients peuvent parler au téléphone, ce n’est pas comme être là, en personne», raconte celle qui a elle-même été atteinte de la maladie, avec son conjoint et ses deux fillettes, en novembre.

La solitude pesante de l’isolement

Victor Anfossi, de la Résidence Aux Doouces Marées de Bas-Caraquet. – Gracieuseté

Au bout du fil, Victor Anfossi est de fort bonne humeur, malgré la solitude pesante de l’isolement. Lui et sa femme Lucie se sentent «comme au ciel» aux Résidences Aux Douces Marées de Bas-Caraquet. Ils ont une belle chambre avec deux lits, un salon et toutes les commodités nécessaires.

«Nous sommes très bien traités. C’est comme un hôtel cinq étoiles», affirme le retraité d’origine italienne âgé de 87 ans, amoureux de l’Acadie et d’une femme de Val-Comeau depuis 46 ans.

Sauf que depuis mars, leurs sorties ont été très rares. Monsieur n’a pas pu aller souvent dans le garage de son fils, à Caraquet, où est installée sa tour à bois. Et quand il a pu y aller, son garçon, sa femme et ses deux enfants devaient être absents.

L’entrevue se fait par téléphone. Même un journaliste ne peut pas s’introduire dans la résidence, dans les conditions actuelles. C’est réservé aux familles. Ça se comprend.

À l’intérieur, «pas de niaisage», dit M. Anfossi. Les préposées portent le masque en tout temps. Les règles de distanciation sont respectées à la lettre. Tout est nettoyé de fond en comble.

«Il y en a qui trouvent ça plus dur que nous, je crois. Mais on n’en parle pas trop entre nous. Oui, la COVID-19, ça fait peur. On n’a pas eu d’amis qui l’ont eu ici. On est bien protégé, c’est le principal», mentionne-t-il.

La Péninsule acadienne n’a pas encore été sur le radar de la pandémie en près de 10 mois. La région est en phase jaune. Ça signifie notamment que les visites sont restreintes aux seuls membres de la famille dans les foyers de soins et les résidences pour personnes âgées.

Victor Anfossi voit son fils Michel toutes les fins de semaine. Ils se parlent tous les jours au téléphone. Il y aura peut-être une sortie au restaurant pendant les Fêtes, mais sans plus. Il faut faire attention.

«Il faut comprendre que ce qu’il se fait est pour notre bien», assure l’homme, qui admet quand même que ce seront des Fêtes bien bizarres.

La fierté d’avoir contribué au combat

Guy Gagnon, livreur au marché d’alimentation COOP Iga de Caraquet. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Guy Gagnon ne regarde plus depuis longtemps le kilométrage du véhicule de livraison de la Coop IGA de Caraquet. Cette année, le moteur a tourné à plein régime.

Pendant les deux premiers mois de la pandémie, il a livré des sacs et des sacs de nourriture un peu partout dans le Grand Caraquet, et même plus loin. À cause du confinement, les gens hésitaient à aller faire leur épicerie, de peur d’attraper cette cochonnerie de virus.

«On a servi du mieux qu’on a pu, avance-t-il fièrement, les mains au volant. Les gens ont apprécié. On a essayé d’être les meilleurs possible. Je ne sais pas si on a réussi, mais le monde était content.»

Guy a fait sa part dans la lutte contre la COVID-19 et il en est fier. Les journées étaient bien remplies. De tôt le matin jusqu’à parfois 19h. C’était constant, spécialement dans les premières semaines de la crise sanitaire. Là, c’est plus tranquille.

«On était bien organisé, analyse-t-il. Ça allait bien. Au début, on avait deux véhicules et on n’arrêtait pas. On faisait les changements d’huile aux deux semaines. Les gens ont compris. Ils ont accepté la situation. Mais beaucoup était stressé.»

Les commandes étaient sur le perron de la porte en moins de 24 heures. Au Québec, ça pouvait prendre de quatre à cinq jours dans certaines régions.

«C’est pire que le H1N1, admet Guy Gagnon. Les gens avaient plus peur. Même avec le vaccin qui s’en vient, ils ont peur. Il a été produit en six mois, alors que ça prend normalement deux ans. Un virus comme ça, ça vient tous les 10 ans. C’est un entraînement pour le prochain, car jamais deux sans trois. Personnellement, je n’ai pas eu vraiment peur, vu que mon travail était à l’extérieur. Mais ceux qui ont travaillé dans le magasin, ç’a été difficile des fois. Certaines personnes ne comprenaient pas et nous lançaient des bêtises.»

Une autre livraison est à l’horaire. Elle ne doit pas attendre. Hop! Les sacs dans l’arrière du véhicule. Le masque au visage. Le voilà parti pour une autre destination. Pour une autre petite victoire contre la COVID-19.

Événement de l’année 2020: le peloton de tête

Sans surprise, la pandémie a tout écrasé sur son passage dans le sondage effectué auprès de l’équipe de la salle des nouvelles de l’Acadie Nouvelle. Voici trois autres événements qui auraient sans doute été dans la course si l’année 2020 n’avait pas été complètement chamboulée par la COVID-19.

Les élections provinciales du 14 septembre

Le premier ministre sortant, Blaine Higgs, et son épouse, Marcia. – Archives

Moins de deux ans après avoir pris le pouvoir des mains de Brian Gallant, Blaine Higgs a décidé qu’il en avait assez d’être minoritaire à l’Assemblée. Il a joué le tout pour le tout, l’été dernier, afin de pouvoir gouverner seul.

Il a d’abord tenté de convaincre les trois partis de l’opposition afin d’assurer la stabilité à long terme de son gouvernement. Il leur demandait de s’engager à ne pas le faire tomber avant 2022 ou la fin de la pandémie.

En échange, il leur proposait de ne pas déclencher d’élections hâtives et d’incorporer certaines de leurs priorités à son programme.

Des négociations sous haute tension ont eu lieu à Fredericton en août. Elles ont échoué lorsque le chef du Parti libéral, Kevin Vickers, a claqué la porte.

Blaine Higgs est donc passé au plan b et a demandé la dissolution de l’Assemblée en vue de la tenue d’un scrutin le 14 septembre. Au cours d’une courte campagne de 28 jours, il a donné très peu de détails sur ses intentions et s’est contenté de promettre de poursuivre sur sa lancée.

Kevin Vickers et les libéraux ont réussi à réduire un peu l’écart les séparant des progressistes-conservateurs dans les sondages, mais pas complètement. Les électeurs ont fini par donner à Blaine Higgs la majorité qu’il convoitait tant.

Les progressistes-conservateurs ont remporté 27 sièges (mais aucun dans le Nord). Les libéraux sont arrivés loin derrière avec 17 sièges. Kevin Vickers n’a même pas réussi à se faire élire dans Miramichi et a annoncé sa démission le soir-même.

Quant au Parti vert, il a récolté un plus grand pourcentage des suffrages qu’en 2018, mais s’est contenté de faire réélire ses trois députés sortants. La People’s Alliance a perdu des appuis à l’échelle provinciale et l’un de ses trois sièges.

La mort tragique de Chantel Moore et de Rodney Levi

Dalton et Natasha Francis ont affiché leur appui aux familles Moore et Levi, cet été, dans le cadre d’une manifestation. – Archives

En juin, deux tragédies ont braqué les projecteurs vers le Nouveau-Brunswick et nous ont rappelé qu’il n’y a pas que chez nos voisins du sud que des membres de communautés minoritaires tombent sous les balles des forces de l’ordre.

Le 4 juin, Chantel Moore – une Autochtone âgée de 26 ans originaire de la Colombie-Britannique – a été abattue par la police d’Edmundston lors de ce qui se voulait une vérification de son bien-être.

Quelques jours plus tard, le 12 juin, Rodney Levi a été tué par balles lors d’une opération de la GRC près de Miramichi. Ce membre de la communauté autochtone de Metepenagiag avait 48 ans.

Des manifestations ont eu lieu pour honorer leur mémoire ainsi que pour dénoncer les violences policières et le racisme systémique. Des leaders autochtones ont fait pression sur le gouvernement Higgs pour qu’il lance une enquête publique sur le racisme systémique dans le système judiciaire et la police.

Le premier ministre a rencontré les chefs autochtones, mais a refusé de lancer une enquête publique sur cet enjeu. En décembre, l’opposition officielle a déposé une motion afin de demander au gouvernement d’agir.

La ministre des Affaires autochtones, Arlene Dunn, a retiré toute mention d’une enquête publique sur le racisme systémique avant l’adoption de la motion.

Les chefs wolastoqi et mi’kmaq du Nouveau-Brunswick ont réagi en demandant sa démission et en claquant la porte d’un groupe de travail regroupant des représentants des Premières Nations et des quatre partis présents à l’Assemblée législative.

La réforme avortée des urgences rurales

Quelques jours après l’annonce par le gouvernement d’une réforme des urgences en milieu rural, des centaines de personnes sont descendues dans la rue (ici, à Grand-Sault). – Archives

Le 11 février, le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs a jeté un pavé dans la mare en annonçant la fermeture la nuit des urgences de six hôpitaux ruraux.

Les établissements touchés étaient ceux de Caraquet, Grand-Sault, Sainte-Anne-de-Kent, Perth-Andover, Sussex et Sackville. Cet important changement devait entrer en vigueur le 11 mars.

Les ressources utilisées la nuit dans les urgences de ces six hôpitaux devaient être réaffectées aux services de jour, aux soins de longue durée et à la santé mentale.

Cette réforme du gouvernement Higgs – qui était alors minoritaire à l’Assemblée législative – a touché une corde sensible et a rapidement provoqué une levée de boucliers.

Le vice-premier ministre et député de Shippagan-Lamèque-Miscou, Robert Gauvin, a tenté de faire reculer le premier ministre. Face à son refus, il a claqué la porte de son parti le 14 février. Blaine Higgs a ainsi perdu son seul député du Nord (et le seul francophone de son caucus).

Le gouvernement a fait marche arrière deux jours plus tard. Le premier ministre a mis les changements en veilleuse et a annoncé la tenue de consultations. Consultations qui n’ont pas eu lieu, puisque la pandémie est venue tout chambouler un mois plus tard.

La réforme avortée des urgences rurales a suivi Blaine Higgs pendant une bonne partie de l’année. Lors de la campagne électorale provinciale, en août et en septembre, les libéraux ont tout fait pour rappeler cette crise aux électeurs.

Le 14 septembre, les progressistes-conservateurs ont été complètement blanchis dans le Nord (si l’on fait abstraction de Carleton-Victoria, dont une partie du territoire est au nord de Miramichi). Ils n’ont pas pu s’accrocher dans Shippagan-Lamèque-Miscou et ont été battus à plate couture à Caraquet.