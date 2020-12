Un seul nouveau cas de COVID-19 lundi

La Santé publique a signalé un nouveau cas de COVID-19 lundi.

Il s’agit d’une personne âgée entre 50 et 59 ans dans la zone 3 (région de Fredericton), qui a été en contact étroit avec un cas déjà confirmé. La personne est en auto-isolement.

Il y a 593 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 551 personnes se sont rétablies. Il y a eu huit décès, et il y a 33 cas actifs. Trois personnes sont hospitalisées, et deux d’entre elles sont à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 150 827 tests de dépistage ont été réalisés.

«Les déplacements non essentiels sont très risqués en ce moment», a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell. «Nous constatons de plus en plus de cas liés à un voyage et une transmission aux membres du ménages lorsque les gens ne respectent pas rigoureusement les mesures d’auto-isolement. Il est donc impératif que toutes les personnes qui sont en auto-isolement continuent à respecter les directives d’auto-isolement de la Santé publique et qu’elles s’auto-isolent pendant 14 jours complets.»

Mise à jour sur la clinique de vaccination à Moncton

Au total, 1034 travailleurs de la santé de première ligne ont reçu leur première dose du vaccin de Pfizer-BioNTech lors d’une clinique qui a eu lieu au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton les 23, 24 et 27 décembre.