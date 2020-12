Cinq procès qui ont retenu l’attention en 2020

Plusieurs affaires juridiques importantes ont été scellées en 2020. Certaines ont retenu l’attention des lecteurs, et d’autres sont passées plus inaperçues, mais pourraient avoir des répercussions à long terme. Voici donc quelques procès et autres affaires juridiques qui ont été particulièrement marquantes en 2020.

Le procès de Matthew Raymond

Matthew Vincent Raymond – Archives

L’auteur de la tuerie à Fredericton, qui a abattu quatre personnes le 10 août 2018, a été trouvé non criminellement responsable en raison d’un trouble de santé mentale. Tout récemment, en décembre, un juge a déterminé que Matthew Raymond représentait toujours une menace pour la société et qu’il devait être interné au Centre hospitalier Restigouche.

Les 11 jurés sont arrivés à ce verdict au terme d’un procès qui a duré neuf semaines, au cours duquel ils ont appris que l’homme croyait que la fin des temps était arrivée et qu’il se défendait contre des démons.

Un psychiatre a conclu que l’accusé souffrait de schizophrénie et un autre a plutôt déterminé qu’il s’agissait d’un trouble délirant.

Depuis la fenêtre de son appartement, Raymond a abattu deux personnes – Bobbie Lee Wright, âgé de 32 ans, et Donnie Robichaud, âgé de 42 ans. Les premiers policiers arrivés sur les lieux, Sarah Burns, âgée de 43 ans, et Robb Costello, âgé de 45 ans, ont aussi trouvé la mort de la même manière alors qu’ils tentaient de venir en aide aux premières victimes.

La police a par la suite saisi une carabine semi-automatique SKS, un fusil de chasse, un couteau et environ 2000 cartouches dans l’appartement de l’accusé.

Ce procès a été mené devant le premier jury convié au Canada depuis le début de la pandémie.

Compte tenu de l’espace requis pour ce genre de procédure, le procès s’est déroulé dans une salle du Palais des congrès de Fredericton plutôt qu’au palais de justice.

Le procès de Maurice Johnson

Maurice Johnson. – Archives

Brady Francis, un jeune autochtone âgé de 22 ans d’Elsipogtog, est mort après avoir été frappé par un véhicule sur une route de Saint-Charles, dans le comté de Kent, le soir du 24 février 2018.

Maurice Johnson, l’homme accusé de délit de fuite mortel dans cette affaire, a été déclaré non coupable plus de deux ans plus tard, le 28 avril 2020.

Bien que la preuve a permis à la juge de déterminer que le camion GMC Sierra de Maurice Johnson avait bien été impliqué dans un accident de la route ce soir-là, elle a conclu que la Couronne n’avait pas pu prouver hors de tout doute que Maurice Johnson avait bel et bien frappé Brady Francis.

Même si c’était le cas, la Couronne n’a pas non plus démontré que Maurice Johnson savait qu’il avait frappé un piéton. Maurice Johnson a dit qu’il croyait avoir frappé un chevreuil.

Le verdict de non culpabilité a été difficile à accepter pour la communauté d’Elsipogtog. Devant le palais de justice, plusieurs ont pleuré et ont crié à l’injustice.

Cela a entre autres poussé le Bureau des poursuites publiques du N.-B. à tenter de démentir le fait que la décision était injuste.

Dans une déclaration pour expliquer sa décision de ne pas faire appel de la décision, le Bureau reconnaît que les autochtones sont victimes de «préjugés» et de «discrimination» qui s’étendent à l’ensemble du système de justice pénale, mais conclut néanmoins qu’aucun préjugé racial ni aucune autre forme de partialité n’a joué un rôle dans l’acquittement de M. Johnson.

Pour Elsipogtog et d’autres communautés autochtones, cette affaire a tout de même contribué à un sentiment d’injustice qui n’allait que s’aggraver quelques mois plus tard avec les morts successives de Chantel Moore et de Rodney Levi, deux autochtones du N.-B. abattus lors d’interventions policières.

Le procès de Randy Van Horlick

Randy Van Horlick, âgé de 70 ans, d’Acadieville, a plaidé non coupable à des accusations de voies de fait envers deux infirmières du CHU Dumont. – Archives

Bruce Randolph «Randy» Van Horlick, un homme âgé de 71 ans d’Acadieville, a écopé de six mois d’emprisonnement pour l’agression de deux infirmières au Centre hospitalier universitaire Dr.-Georges-L.-Dumont commise le 11 mars 2019.

La défense avait plaidé que l’homme avait bel et bien commis l’agression, mais qu’il n’était pas conscient de ses actes à ce moment-là.

L’agression s’était déroulée dans le bureau de l’infirmière gestionnaire Natasha Poirier, où l’homme était entré parce qu’il voulait que l’infirmière déplace Mme Van Horlick, une patiente de l’hôpital, dans une autre chambre.

N’ayant pas obtenu ce qu’il voulait, l’accusé a frappé l’infirmière à plusieurs reprises, l’a empoignée par les cheveux et lui a tordu le bras et les doigts. Teresa Thibeault, une autre infirmière qui était entrée dans le bureau pour tenter de stopper l’agression, s’est aussi fait tordre le bras par l’homme.

Les deux infirmières souffrent toujours des séquelles de l’agression, et seule Teresa Thibeault a été en mesure de retourner au boulot plusieurs mois plus tard.

Randy Van Horlick a exprimé peu de remords pour l’agression et a plutôt tenté de jeter le blâme sur les infirmières en affirmant qu’elles n’avaient pas fait leur travail.

Cette cause a été l’une des plus médiatisées de l’année et est devenue un cheval de bataille important pour les syndicats de travailleurs de la santé qui réclament une meilleure sécurité au travail.

Le procès s’est aussi déroulé en parallèle avec une polémique causée par le manque d’agents de sécurité dans les hôpitaux.

La fraude de Chantal Berthelotte

Chantal Berthelotte, en 2012, alors qu’elle était directrice de l’école Aux quatre vents de Dalhousie. – Archives

Chantal Berthelotte, l’ancienne directrice de l’école Aux quatre vents de Dalhousie, s’est reconnue coupable de fraude envers cet établissement scolaire le 5 octobre.

Le 15 décembre, elle a écopé d’une peine de deux ans d’assignation à domicile en plus d’avoir à rembourser toute la somme qu’elle a volée, soit 50 000$.

Cet argent avait été volé de fonds scolaires qui contenaient en partie de l’argent ramassé lors d’activités de financement communautaires.

Ces vols se sont produits entre le 1er juin 2009 et le 28 février 2013, et ont été commis sous la forme d’achats frauduleux réalisés avec des cartes de débit appartenant à l’école.

Elle avait volé ces fonds pour des motifs personnels qui n’ont pas été dévoilés en cour.

Ces irrégularités financières ont piqué la curiosité des autorités scolaires en 2013. La GRC a commencé à enquêter sur le dossier en 2014, ce qui a mené au dépôt d’accusations contre l’ancienne directrice.

Selon Éloï Doucet, représentant du DSFNE, ces vols ont eu pour effet d’ébranler le lien de confiance entre l’école et la communauté du Restigouche-Ouest et d’entacher la réputation de cette école.

De plus, les élèves de l’époque ont souffert puisqu’ils n’ont pas eu droit à certaines activités de la vie étudiante à cause du manque de fonds.

Le juge dans cette affaire a estimé que la coupable ne ressentait pas de réelle empathie pour les victimes de son crime, mais il a limité sa sentence à ce qui avait été recommandé par la Couronne et la défense.

L’affaire du domaine Dover

L’entrée du domaine Dover, à Dieppe. – Archives

L’affaire de cette communauté de maisons préfabriquées n’a pas enflammé les discussions. Les répercussions de cette cause pourraient toutefois avoir des impacts à long terme sur certaines communautés au Nouveau-Brunswick.

Le domaine Dover, situé à Dieppe, possède un système de distribution de l’eau et défraie les coûts de sa maintenance. Les propriétaires demandaient depuis des années à payer un coût moins élevé pour ce service et refusaient de payer les sommes demandées par la Ville de Dieppe, qui, elle, demeurait déterminée à prélever son frais unitaire.

Le conflit a atteint son paroxysme en 2011, lorsque la Ville a coupé l’eau aux habitants du domaine.

Selon un jugement de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick émis en juin 2019, un juge ayant émis une décision dans ce litige aurait dû tenir compte de la faible consommation en eau des maisons préfabriquées.

La Cour d’appel a ordonné à la Ville de Dieppe de verser 1,5 million $ aux propriétaires du domaine Dover.

La Ville de Dieppe a demandé à la Cour suprême de faire appel de ce jugement, mais cette dernière a refusé d’entendre la cause le 20 février, ce qui a confirmé la décision de la Cour d’appel.

Cela a depuis été critiqué par des experts du monde municipal comme une ingérence de la cour dans les compétences des municipalités, puisque la Cour d’appel avait déterminé un taux approprié à facturer pour le domaine Dover.

Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, avait dit à l’époque que la décision entraînait «une incertitude pour les conseils municipaux» et créait un risque financier pour les municipalités.

L’ancien maire d’Edmundston, Cyrille Simard, avait tweeté qu’il s’agissait d’une «dangereuse érosion» du pouvoir des municipalités.