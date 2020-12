Pêches: le gilet de sauvetage demeure facultatif au N.-B.

Alors que la Nouvelle-Écosse pleure six pêcheurs disparus le 15 décembre, les gilets de sauvetage sont toujours facultatifs sur les bateaux de leurs homologues au Nouveau-Brunswick. Travail Sécuritaire NB essaye de les imposer, avec difficulté.

«La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail n’a pas encore été modifiée pour refléter notre recommandation», indique par courriel la directrice des communications, Florence Flower.

Elle note seulement que le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, celui de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et celui des Affaires autochtones en ont discuté.

Travail Sécuritaire NB affirme que le Nouveau-Brunswick est la seule province qui n’a pas d’autorité sur l’industrie de la pêche en ce qui a trait à la santé et à la sécurité. C’est pourquoi elle souhaite désigner expressément les bateaux de pêche commerciale comme lieux de travail.

Selon la Loi, «lieu de travail» désigne pour l’instant un bâtiment, un ouvrage, un local, un milieu aquatique ou un terrain où des travaux sont exécutés par un ou plusieurs salariés et comprend un chantier, une mine, un traversier, un train et tout véhicule susceptible d’être utilisé par un employé.

«Travail sécuritaire NB croit que tous les travailleurs méritent un lieu de travail sain et sécuritaire, qu’il soit sur terre ou en mer», déclare Mme Flower.

Son agence veut également modifier les règlements pour imposer le port des gilets de sauvetage ou des vêtements de flottaison individuels (VFI) à bord des bateaux de pêche commerciale. Ces équipements devraient de plus être homologués par Transport Canada.

«L’industrie de la pêche aura aussi accès à des ressources de prévention de Travail sécuritaire NB, c’est-à-dire des conseils et des outils d’application», promet Mme Flower.

Discuter depuis 15 ans

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BSTC) a pressé le Nouveau-Brunswick d’imposer le port des VFI à bord de tous les bateaux de pêche commerciale en juillet 2017. Il réagissait à la mort de deux pêcheurs l’année précédente, qui n’en portaient pas lorsque leur embarcation a chaviré.

«Au cours des 15 dernières années, les autorités de cette province ont tenté à plusieurs reprises de combler la lacune dans la réglementation sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur de la pêche commerciale, a noté le BSTC en 2016. Toutefois, en général, les intervenants du secteur ne souhaitent pas l’adoption de mesures de santé et de sécurité supplémentaires.»

L’Union des pêcheurs des maritimes (UPM) n’a pas répondu à l’Acadie Nouvelle en raison du congé des Fêtes. Des pêcheurs ont en revanche refusé de s’exprimer à cause de la nature du sujet.

«Si Travail Sécuritaire NB nous oblige à porter un gilet de sauvetage, bah on devra en porter un, on n’aura pas le choix, lâche Patrick Landry. Mais la plupart des pêcheurs n’en porteront pas… Enfin, c’est dur à dire. Les plus jeunes suivront peut-être les règles, mais les plus vieux… Ah! Ils ont la tête dure!»

Entretenir le matériel

Le trentenaire explique que ses homologues expérimentés ne croient pas aux vertus du gilet de sauvetage. Il raconte que lui-même trouve son activité plus difficile à pratiquer avec cet équipement, qui s’accrocherait parfois à des trappes et à des câbles, par exemple.

Il remarque en revanche que beaucoup de pêcheurs sont incapables de nager.

M. Landry souligne en outre l’importance de l’entretien du matériel de sécurité, une fois acheté. Il remarque que beaucoup de capitaines oublient de renouveler les déclencheurs automatiques de leurs gilets gonflables après leur date d’expiration, par exemple.

D’ailleurs, si la plupart des bateaux de pêche en Nouvelle-Écosse ont des équipements de protection, celui-ci est parfois laissé à l’abandon, selon les propos que la Fisheries Safety Association de cette province a tenu à Radio-Canada.

Il y a eu 110 décès liés à des accidents de navires de pêche ou à bord de ces embarcations de 2009 à 2019 au Canada. Ce nombre était de 154 de 1999 à 2010, selon les chiffres du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BSTC).

Le travail de pêcheur est 14 fois plus mortel que celui de policier, selon Travail Sécuritaire NB.

L’industrie de la pêche du Nouveau-Brunswick regroupait environ 6600 pêcheurs qui travaillaient à bord de 1800 bateaux en 2012, selon le BSTC.