Vol et vandalisme dans des installations du Club de VTT Chaleur

Le Club de VTT Chaleur a récemment été victime d’un vol et d’actes de vandalisme dans deux de ses refuges se trouvant dans la région de Bathurst.

Un poêle à bois a ainsi été dérobé le 26 ou le 27 décembre dernier dans l’abri du lac Teagues, situé dans le secteur d’Allardville.

La valeur de l’objet, qui est essentiel à un refuge du genre, est d’environ 600$.

Le poêle avait été installé dans le refuge il y a à peine deux mois, se désole Frederic Mallet-Boudreau, le président du Club de VTT Chaleur.

«C’est dommage, parce qu’on parle de temps et d’argent qui devront être consacrés à son remplacement plutôt qu’à améliorer nos installations et nos activités. Nos bénévoles devraient être en train de couper des branches et d’améliorer les sentiers plutôt que de travailler à acheter et installer un nouveau poêle à bois.»

Un incendie avait délibérément été allumé au même endroit il y a environ deux ans, a confié le président du club de quadistes.

Au même moment ou presque, un autre abri du Club de VTT Chaleur était la cible d’un ou de malfaiteurs, cette fois à Nicolas-Denys, dans la paroisse et le DSL de Beresford.

Un banc qui se trouvait dans le refuge a été arraché et laissé sur place et des toilettes extérieures ont été renversées par le ou les malfaiteurs à l’origine du méfait.

La direction du Club a indiqué vouloir porter officiellement plainte à la GRC au courant de la semaine.

Elle dit ignorer pour l’instant qui est à l’origine des gestes commis. «J’ignore si ce sont des quadistes, mais si c’est le cas c’est encore plus dommage parce que c’est leur argent qui est jeté à la poubelle et leurs installations qui ont été endommagées», a souligné Frederic Mallet-Boudreau.

Ce dernier a expliqué que les deux refuges n’étaient pas accessibles aux adeptes de VTT en temps normal en raison de la COVID-19, mais que leur accès était tout même permis lors de situations d’urgence.

À l’organisme provincial QuadNB, la nouvelle des actes criminels commis près de Bathurst est accueillie avec déception et sans trop grande surprise.

«On voit cela assez souvent malheureusement, tout comme des refuges incendiés», a affirmé Jacques Ouellette, le coordonnateur au développement de l’organisme qui représente les nombreux clubs de quadistes de la province.