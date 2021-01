Dire adieu à 2020… dans l’eau glacée de Val-Comeau!

Du soleil mur à mur, du sable fin entre les orteils, le bruit des vagues… Une journée parfaite pour la plage et une petite baignade improvisée à Val-Comeau, vendredi, question de botter le derrière à cette année 2020 qui n’en finissait plus de finir et de souhaiter dignement la bienvenue à 2021!

Le mercure indiquait moins-3 degrés Celsius, moins-8 avec le facteur vent? Un détail pour les quelques courageux qui sont allés de saucer dans la mer glaciale, afin de perpétuer la tradition des Ours polaires dans la région du Grand Tracadie.

Habituellement, toute une organisation prépare cette trempette du Nouvel An dans la Petite rivière Tracadie, un événement soulignant l’arrivée de la nouvelle année. Mais là, en raison des risques causés par la COVID-19, elle a été remise à 2022.

Qu’à cela ne tienne pour Anne et Paula Sonier, de Val-Comeau. Les deux soeurs n’allaient pas tourner la dernière page du calendrier sans aller mettre le gros orteil – et tout le reste du corps, tant qu’à y être – dans cette eau vivifiante.

Verre de champagne à la main et entourées de plusieurs amies, elles ont confronté le froid, se sont déshabillées et ont couru pendant quelques mètres sur les roches avant de plonger.

«Quand on a su qu’il n’y avait pas d’Ours polaires cette année, j’ai dit à ma soeur “on le fait!”. Elle a hésité un peu, mais elle a fini par dire oui. Habituellement, on saute dans l’eau et on en sort. Là, il faut courir», s’est réjouie Anne, âgée de 60 ans, et pas frileuse pour deux sous.

Elles sont des habituées du rendez-vous nautique du 1er janvier. Elles adorent la sensation de picotement qui traverse leurs corps après cette baignade. C’est une façon unique de lancer la nouvelle année.

Et encore plus cette fois-ci.

«Comme le chante Lisa LeBlanc, l’année 2020 c’est d’la maaaarrde!», entonne Anne.

«Une fois que tu as goûté à ça, c’est comme une piqûre. Tu ne peux plus t’en passer. Faut pas que tu te laves de la journée après, pour garder la sensation», assure Paula, rapidement couverte de draps et de serviettes à sa sortie de l’eau.

«Laver 2020 comme il faut!»

Chris LeBlanc se prépare à la Usain Bolt à sprinter dans l’eau à Val-Comeau. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette Ours polaire Val-Comeau

D’autres braves les ont imitées. Chris LeBlanc a lâché sa caméra quelques secondes, a retiré son peignoir et s’est avancé dans l’onde.

«L’activité des Ours polaires a été l’une des premières choses que j’ai faite en arrivant à Tracadie. C’est Serge Brideau, le gars des Hôtesses d’Hilaire, qui m’avait initié. Ça fait maintenant 17 ans et je ne pouvais pas manquer ça. Et cette année, j’en avais encore plus besoin. Cette eau, c’est comme le détergent efficace à l’eau froide. On va laver 2020 comme il faut!»

À sa sortie, un bon verre de whisky l’attendait.

«Ç’a été plus difficile que prévu, admet-il. La sortie est longue et l’eau goûte plus salée. C’est l’océan qui nous souhaite la bonne année. Quand tu fais ça, il n’y a plus rien à ton épreuve. Tu es invincible!»

Shawn Francis est venu d’Edmundston pour se baigner dans l’eau glacée de Val-Comeau. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette Ours polaire Val-Comeau

Shawn Francis est couvert de draps chauds. Il a eu froid dans l’eau, mais c’est le dernier de ses soucis en ce moment. Son sourire fendu jusqu’aux oreilles veut tout dire pour ce résident d’Edmundston.

«C’est toute une expérience, dit-il. J’ai toujours voulu le faire. Quand j’ai su que c’était ici, à la plage de Val-Comeau, je n’ai pas hésité. Je ne suis pas frileux et l’eau n’était pas si pire. C’est bon, car je viens de laisser 2020 derrière moi. Cette année-là est officiellement finie!»

Découvrir l’Acadie!

Ameth Thiam est Sénégalais, mais demeure à Moncton depuis quelques années. Sa copine vient de la région de Tracadie et il a relevé le défi du beau-père.

«Il m’a dit que si je voulais entrer dans la famille, je devais venir me baigner», rigole-t-il, malgré une petite éraflure au genou droit, souvenir de cette nouvelle expérience acadienne.

«C’est quelque chose!, affirme-t-il en se rhabillant rapidement. C’est froid en allant et en revenant, mais l’eau est bonne. J’adore, car ça me permet d’en apprendre encore plus sur l’Acadie. Hier (jeudi), j’ai mangé du hareng. Il paraît que je ne manquerai pas d’argent de l’année!»

Marie-Pier et Frédérick Doiron ont été les derniers à plonger. Marie-Pier a amené une bouteille de champagne avec elle et en a pris une belle gorgée avec de l’eau jusqu’aux hanches.

Frédérick et Marie-Pier Doiron, avec leur grand-mère Caméy Lanteigne. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette Ours polaires 2021 Val-Comeau 1er janvier 2021

«C’est froid, surtout pour les pieds. Il fallait continuer la tradition. J’ai essayé d’amener ma grand-mère, mais elle n’a pas voulu. J’ai quand même amené mon frère», clame-t-elle, après 12 années d’Ours polaires.

Justement, la grand-mère, Camey Lanteigne, était heureuse, même si elle n’a pas voulu aller à l’eau. Elle garde ça pour ses 80 ans, dans trois ans.

Heureuse parce que privilégiée, reconnaît-elle. Elle a pu avoir ses enfants et petits-enfants avec elle pendant les Fêtes. Chose qui n’a pas été donnée à tout le monde.

Oui, du soleil, de la plage et des vagues. Une journée parfaite pour célébrer 2021 et dire adieu à 2020… dans l’eau glacée de Val-Comeau!