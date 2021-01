Les banques alimentaires ne sont pas au bout de leurs peines

Les difficultés financières provoquées par la pandémie ont poussé beaucoup de gens à se tourner vers des banques alimentaires en 2020. Chantal Sénécal, directrice du Food Dépôt Alimentaire de Moncton, craint que ce problème s’accentue en 2021.

Chantal Sénécal et son équipe ont passé 2020 à guider un navire dans une tempête. Le Food Dépôt Alimentaire (FDA) fournit des vivres à plusieurs autres banques alimentaires de la province, et chacune d’entre elles a été plus sollicitée que jamais en temps de pandémie.

«On a vu une augmentation de 20% à 25% dans les premières semaines de la pandémie», dit Chantal Sénécal.

Les programmes tels que la prestation canadienne d’urgence et l’augmentation de l’allocation canadienne pour enfants ont toutefois atténué cette surcharge à la longue.

«On a vu une réduction de fréquentation durant l’été jusqu’à l’automne à peu près. À Moncton, on avait à peu près 100 familles qui n’avaient pas besoin d’utiliser les services de la banque alimentaire.»

Plusieurs personnes ont utilisé cet argent pour faire leur épicerie au lieu d’aller au FDA, selon Mme Sénécal.

«On a vraiment vu l’impact qu’un support de revenu a eu sur les gens du Nouveau-Brunswick spécifiquement. Les taux d’assistance sociale sont très bas. Passer de 560$ à 2000$, ça fait une grosse différence.»

En septembre, cependant, le nombre de «clients» a commencé à remonter lentement pour atteindre un niveau similaire à celui de 2019.

L’organisme a distribué 1600 boîtes de nourriture pendant la période des fêtes cette année, ce qui est similaire à l’an dernier (environ 1700), et Chantal Sénécal affirme que le nombre de personnes qui ont recours aux banques alimentaires au N.-B. reste assez stable pour le moment.

Mais l’organisme se prépare à ce que ce chiffre continue d’augmenter en 2021 si plusieurs gens ne parviennent pas à retrouver un emploi.

«Je pense que l’impact va se faire voir pendant les prochains six à douze mois. On garde un œil dessus. Cette augmentation, c’est une grosse inquiétude.»

Cette augmentation à long terme est difficile à éviter, d’après elle.

«Je ne pense pas qu’on est prêts, qu’on a les procédures en place pour aider les gens.»

Le gouvernement fédéral a déjà aidé à augmenter les capacités des banques alimentaires à cause du besoin à grande échelle qui se faisait sentir.

Mais plusieurs problèmes sous-jacents rendent l’enjeu plus complexe. L’augmentation des loyers et les faibles prestations d’aide sociale, entre autres, sont des barrières à franchir avant d’atteindre un semblant de sécurité financière.

Les gens qui reçoivent de l’assistance sociale au N.-B. font aussi face à plusieurs obstacles avant de pouvoir retourner au travail, selon Chantal Sénécal.

Elle fait valoir que si ces gens décrochent un emploi et qu’ils le perdent à nouveau, la période d’attente de trois à quatre semaines avant d’avoir un nouveau chèque d’assistance sociale peut suffire à les jeter dans la rue. Ces gens dépendent alors des banques alimentaires pour leur subsistance.

«S’ils perdent leur emploi, il faut qu’ils recommencent à zéro. Ils n’ont pas ce filet de sécurité-là pour les encourager à essayer à plusieurs reprises de retourner au travail.»

Peu de repos

Chantal Sénécal confie que l’année 2020 a été éprouvante pour le personnel des banques alimentaires.

Le FDA a perdu environ 40% de ses bénévoles au début de la pandémie. Il s’agissait surtout de personnes âgées qui auraient été à risque si elles avaient été exposées au virus.

Mais plusieurs d’entre eux ont maintenant repris le travail, et le FDA a engagé trois nouveaux employés pour combler les lacunes avec du financement fédéral. L’organisme a aussi reçu des dons importants des entreprises J. D. Irving et McCain, ce qui lui a redonné du vent dans les voiles.

«C’était très occupé, on a dû réorienter toute notre opération et notre plan organisationnel pour appuyer les banques alimentaires. Ça a été un gros défi, je pense qu’on est pas mal tous épuisés, mais on reste positifs parce qu’on doit continuer. Et les bénévoles ont été exceptionnels», dit-elle.

Elle espère cependant que certains employés pourront prendre un peu de recul du travail «de terrain» en 2021 pour se concentrer sur d’autres aspects de la réduction de la pauvreté à long terme en collaborant avec les gouvernements.