Améliorations au Parc du Centenaire: Moncton demande l’avis des citoyens

La Ville de Moncton a réservé 2,6 millions $ de son budget pour rénover le Parc du Centenaire, et la population a jusqu’au 15 janvier pour envoyer des suggestions sur l’avenir de ces espaces de plein air.

Plusieurs améliorations sont prévues en 2021 dans le parc municipal. Il s’agira entre autres de rénover l’entrée du parc pour la rendre plus accueillante et visible aux visiteurs.

Les monuments de l’armée canadienne qui se trouvent à l’entrée du parc seront aussi dérouillés et repeints. Il s’agit de l’ancre d’un porte-avions, un char d’assaut Sherman, un avion CF-100 Canuck et une locomotive et son wagon à charbon.

Moncton vise aussi à y construire un parc de sports d’action (planche à roulettes, patin à roues alignées, etc).

Toutes ces modifications coûteront 1 million $ à la Ville en 2021, et la municipalité réserve le 1,6 million $ restant pour d’autres améliorations qui seront réalisées dans le parc d’après les suggestions des citoyens.

La zone inférieure du parc, où se trouvait la plage du Centenaire jusqu’à sa fermeture en 2017, sera le secteur qui sera modifié selon le vœu de la population.

Une partie de ce secteur est inondable, ce qui pose toutefois certaines contraintes. Il est impossible d’y construire des bâtiments ou de l’infrastructure électrique. Tout nouvel ajout à ce secteur devra donc être résistant aux inondations.

Un belvédère qui s’y trouve actuellement sera déplacé dans une zone moins inondable, et une scène de spectacle sera retirée. La Ville aménagera des scènes de spectacles improvisées au besoin.

L’étang de la zone inférieure, qui servait autrefois de patinoire, ne peut plus servir à cela compte tenu des effets des changements climatiques et de l’instabilité de la glace.

Certains ont déjà proposé de convertir un sentier en boucle de patinage, d’y aménager une prairie naturelle pour créer une aire de jeux improvisés ou de construire un abri avec des bancs publics.

Un sondage disponible en ligne sur le site jasonsmoncton.ca permet aux gens de partager leurs idées pour cette section du parc. Les suggestions seront alors remises à des experts puis au conseil municipal tout en gardant l’anonymat des répondants.

La Ville recueille aussi l’avis du public sur le parc de sports d’action à l’aide d’un deuxième sondage.

Une piscine nouvellement construite a été inaugurée dans ce parc en juillet 2020 au coût de 5,5 millions $ afin de remplacer l’ancienne plage du Centenaire.