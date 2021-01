Trois cas confirmés de COVID-19 à Listuguj

Le gouvernement de la communauté de Listuguj a confirmé mercredi après-midi trois nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire qui est voisin immédiat de la Ville de Campbellton.

La communauté micmaque de la Gaspésie a enregistré un total de cinq cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie, dont deux se sont complètement rétablis.

Les cas actifs actuels sont liés à des voyages et des enquêtes sont en cours, selon un communiqué émis par le conseil de bande.

La Santé publique du Québec sera en contact avec les personnes qui pourraient avoir été en contact étroit avec le virus.

Les trois personnes qui ont été testées positives s’auto-isolent et leur santé est surveillée de près par la Santé publique, a également fait savoir le gouvernement de la communauté de Listuguj.

Une personne atteinte par la COVID-19 est actuellement hospitalisée, alors que les services de santé communautaire de Listuguj sont disponibles pour fournir un soutien aux personnes touchées.

«Nous comprenons qu’il a été difficile de ne pas passer les vacances avec ceux que vous aimez. Plus que jamais, nous comptons sur votre sacrifice constant pour nous aider à assurer la sécurité de notre communauté. Veuillez garder vos «bulles», organiser des rassemblements en ligne lorsque cela est possible et continuer à pratiquer la distanciation sociale, lavez-vous les mains régulièrement et nettoyez les surfaces fréquemment touchées dans votre maison», ont indiqué par écrit les représentants de la communauté autochtone.