Ces animaux qui ont volé la vedette en 2020

Chaque année, les animaux prennent d’assaut les pages de l’Acadie Nouvelle et bien souvent le cœur de ses lecteurs. L’année 2020 n’a pas fait exception à cette règle et nous a offert dix moments inoubliables.

1. Plus d’un milliard de sans-abris

En janvier, les animaux d’Australie ont été plongés bien malgré eux dans l’actualité: selon les informations de l’organisme Wires, plus de huit millions d’animaux en Nouvelle-Galles-du-Sud, et un milliard en Australie auraient été affectés par les feux de forêt depuis septembre 2019.

On parle de kangourous, de koalas, mais aussi de nombreuses espèces d’oiseaux et de reptiles qui avaient perdu leur habitat ainsi que l’accès à de la nourriture et à de l’eau.

Photographe professionnelle, Jana Doucet a donc décidé de combiner sa passion pour les animaux à celle de la photographie de manière à offrir des «mini-sessions» pour aider les milliers d’animaux victimes des feux en Australie.

L’événement a eu lieu le 25 janvier à l’Hôpital Vétérinaire Chaleur de Beresford et chaque «mini-sessions» était d’environ 10 minutes.

Les participants sont retournés chez eux avec deux images numériques de leur animal de compagnie devant un arrière-plan professionnel.

«100% des profits seront versés à l’organisme Wires, un groupe de sauvetage pour les animaux sauvages en Australie», a assuré la photographe.

2. Une panthère portée disparue au Haut-Madawaska

Toujours en janvier, au Haut-Madawaska, les Panthères ont pendant un moment désespérément tenté de retrouver la trace de leur mascotte, disparue dans des circonstances mystérieuses.

La formation du Circuit régional de hockey a même publié un message sur sa page Facebook invitant les internautes et les partisans de l’équipe à aider à retrouver l’animal en peluche.

«Ce n’est pas grand-chose, un ourson en peluche, mais cette peluche représentait le caractère des Panthères du Haut- Madawaska», peut-on lire dans la publication.

3. Profession: chien d’assistance juridique

Au mois de février, c’est Marielle, un chien d’assistance juridique, qui a pointé son museau dans l’actualité.

Marielle a reçu une formation spéciale pour le secteur judiciaire. Il faut la distinguer des autres chiens de soutien émotionnel, qui eux ne reçoivent pas de formation et sont généralement utilisés, via leur seule présence, afin de soulager les problèmes d’anxiété.

Caniche de 4 ans, elle a été formée dès sa naissance au Dog Guide, une fondation spécialisée à New York. Elle a par la suite été transférée à la Fondation Lions des guides canins du Canada, en Ontario, où elle a terminé une formation approfondie et quotidienne de l’âge de 16 mois jusqu’à 3 ans.

Ce programme s’adresse aux enfants et aux adultes victimes d’actes criminels, afin de les aider notamment à mieux aborder leurs comparutions en cour.

Marielle n’a cependant pas pour unique rôle d’accompagner les personnes au tribunal. Le reste du temps, elle reste au centre et assiste aux entrevues d’avant le procès ou à des examens hospitaliers.

4. Le géant de Caraquet

Au mois de mai, un géant des mers a fait son apparition à Caraquet: un homard pesant 15,2 livres!

La Poissonnerie Pro-Mer de Caraquet a en effet eu un nouveau locataire dans son vivier pendant quelques jours. Un énorme locataire!

Bien que rare, une prise de la sorte arrive à l’occasion dans nos eaux. En 2016, un homard de 23 livres – surnommé King Louie – avait été pêché dans la région d’Alma. Le crustacé avait été acheté 230$ par un Néo-Écossais végane qui l’avait remis à l’eau.

Selon le National Geographic, le titre du plus gros homard jamais pêché va à une créature de 1,2 mètre pesant 44,4 livres, qui avait été capturée au large de la Nouvelle-Écosse. Selon les scientifiques, l’animal était âgé de plus de 100 ans.

5. Le retour de Brunswick

Durant tout l’été, Brunswick et sa bande de requins ont défrayé les manchettes: ils ont été repérés le long des côtes néo-brunswickoises et néo-écossaises à plusieurs reprises.

Le grand requin blanc baptisé Brunswick, qui avait suscité la curiosité après avoir été repéré en 2019 dans le golfe du Saint-Laurent et la baie des Chaleurs, a entrepris sa remontée vers le nord après avoir séjourné dans les eaux plus chaudes de l’Atlantique pendant l’hiver.

Le grand prédateur marin qui mesure pas moins de 8 pi 9 po (soit près de trois mètres) est muni d’une puce électronique de repérage qui permet à l’équipe de scientifiques de l’organisme américain Ocearch de suivre ses déplacements et d’observer ses habitudes pour se nourrir, notamment. Après avoir passé une partie de l’hiver dans les eaux chaudes de la Floride, l’animal a effectué un impressionnant périple dans l’Atlantique.

Fait amusant, le squale a été baptisé Brunswick par les équipes d’Ocearch, non pas selon notre petite province canadienne, mais parce que c’est au large d’une ville de ce nom de l’État américain de la Georgie qu’il a d’abord été vu.

En utilisant la technologie satellitaire, l’organisme scientifique suit les déplacements et comportements d’autres animaux tels des baleines, des tortues, des dauphins et des alligators. Il est possible de suivre les déplacements de ces prédateurs via le site internet d’Ocearch.

Brunswick n’a cependant pas été le seul à nager dans les eaux canadiennes.

Teazer, un mâle de près de 11 pieds et de 650 livres, a été repéré au large de Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard, Betsy, une femelle de près de 13 pieds et de 1400 livres, a nagé au large de la pointe sud-est de la Nouvelle-Écosse, et Jane, une femelle de 10 pieds et de plus de 500 livres, s’est aventuré au large de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse.

Hal, un mâle adulte de 12 pieds et demi qui pèse 1420 livres, Ironbound, mâle adulte qui mesure un peu plus de 12 pieds et qui pèse 1000 livres et Vimy, un autre mâle adulte qui mesure près de 13 pieds et qui pèse 1164 livres, ont pour leur part été aperçus près des plages de la Nouvelle-Écosse au mois d’août.

La dernière position connue de Brunswick a été au large de Pigeon Hill, sur l’île Lamèque, le 20 juillet.

6. La tigresse Anya du Zoo de Magnetic Hill n’est plus

À la fin août, les employés du Zoo de Magnetic Hill, à Moncton, ont annoncé le décès de leur tigresse Anya.

«Cette dernière est décédée subitement, lors d’une visite médicale de routine. Une nécropsie sera pratiquée pour déterminer la cause de son décès soudain», a-t-on pu lire dans une publication Facebook.

L’animal, une tigresse de Sibérie, est né le 31 octobre 2012 avant de déménager l’automne suivant au Zoo de Magnetic Hill avec son compagnon Alik.

Anya avait eu deux portées depuis son arrivée au Zoo de Magnetic Hill qui est désormais le seul endroit du genre au Nouveau-Brunswick depuis la fermeture au printemps du Zoo Cherry Brook à Saint-Jean.

Selon la direction de l’établissement, Anya était une grande ambassadrice pour son espèce qui est en voie de disparition.

Toujours selon le zoo, il ne resterait plus que 400 tigres de l’Amour sur terre, essentiellement en Extrême-Orient russe.

Le braconnage, la chasse et la destruction de son habitat naturel sont principalement responsables de ce déclin de la population.

7. La cavale de Peggy

En septembre, les internautes ont pu suivre l’aventure rocambolesque de Peggy, une chienne de race Pug, et ses seize jours de cavale.

Une cavale qui est devenue un événement viral quotidien en raison des appels à la communauté et des recherches intenses de sa famille d’adoption de Caraquet, mais qui s’est bien terminée, quand la petite boule de poils noirs est soudainement réapparue à la porte: le nez sale et trois livres en moins.

«Oh my God! Quel périple!», a raconté sa maîtresse, Mylène Thériault, tellement contente d’avoir pu retrouver son animal de compagnie.

L’histoire de Peggy est tout sauf banale. Mylène, son conjoint et ses deux enfants l’ont trouvée à la SPCA de Shippagan, il y a un an et demi.

Ils y allaient pour flatter des chats. Ils sont tombés amoureux fous de cette chienne qui a eu une vie difficile.

«Elle fait beaucoup d’anxiété. Elle est très craintive. Mais avec nous, on ne l’attache pas, sauf en public. Elle reste toujours proche de nous, elle n’est pas très aventureuse», a expliqué Mylène.

Portée absente après une journée à la plage, Peggy s’était sans doute enfuie en raison des feux d’artifice. Ses parents adoptifs l’avaient cherché toute la nuit et avaient même installé leur roulotte à la plage, au cas où, mais pas de Peggy.

Le lendemain, Mylène a lancé un message de recherche sur Facebook. La réponse a été immédiate et abondante: Peggy a généré une véritable vague d’amour sur les réseaux sociaux… Et après plusieurs jours de recherche et plusieurs nuits sans sommeil: le miracle s’est produit!

«Il était 6h15. J’ai entendu gratter à la porte. Mon instinct m’a dit d’aller voir. Quand je suis arrivée à la porte, elle était de dos et elle s’en allait. Mais c’était elle. J’ai ouvert la porte, je me suis effondrée à genoux et elle est accourue vers moi… J’en ai braillé. C’est un petit chien miracle!», a expliqué Mylène.

Plus de 1000 personnes ont aimé et partagé la photo de la petite chienne, couchée sur une couverture, le nez sale, le regard de pitou piteux, en train de reprendre des forces.

8. Bathurst: le chenil de la honte

En octobre, une opération menée par la SPCA du Nouveau-Brunswick dans un chenil situé près de Bathurst s’est soldée par la saisie de plusieurs chiens qui se trouvaient sur place.

Selon l’organisme, l’exploitant du chenil n’était plus titulaire d’une licence conformément au Règlement sur les établissements hébergeant des animaux familiers.

La GRC a confirmé avoir prêté main-forte aux agents de la SPCA durant l’opération qui s’est déroulée de 11h à midi dans la communauté de Middle River.

Les animaux saisis ont reçu des soins vétérinaires appropriés.

9. Diamond s’offre un voyage au Maine

Diamond a entrepris ce à quoi peu de chiens osent même rêver: un pèlerinage au pays de Rintintin et de Lassie!

En effet, les restrictions à la frontière canado-américaine imposées en raison de la pandémie de COVID-19 n’ont pas empêché un animal de compagnie d’une famille de Clair de s’offrir un court séjour dans l’État du Maine.

Diamond, une chienne berger allemand âgée de 17 mois, a profité de l’absence de ses maîtres pour s’échapper de la résidence familiale de Clair, dans le Haut-Madawaska.

L’animal aurait profité de l’ouverture de la porte de garage de la résidence pour s’enfuir en direction de la frontière qui sépare les communautés de Clair et de Fort Kent.

Au moment de la disparition, la famille de Diamond se trouvait à l’autre bout de la province afin d’assister à un tournoi de hockey qui se déroulait à St. Andrews.

Paryse Michaud et son conjoint, Sylvain Michaud, ont immédiatement lancé un avis de recherche via le réseau social Facebook afin de retrouver la trace de la chienne.

Au même moment, des proches et des membres de la famille sont partis à la recherche de l’animal qui a par la suite été aperçu en territoire américain se promenant en direction du centre de ski Lonesome Pine Trails.

Rapidement, quelques personnes se trouvant dans le Maine ont indiqué avoir aperçu Diamond et ont rapporté ses déplacements, mais sans réussir à l’attraper.

Mitchell Desjardins, un Néo-Brunswickois qui réside maintenant à St. John dans le Maine, a aperçu Diamond et a réussi à la forcer à se réfugier dans un garage en manoeuvrant son véhicule.

La cavale aura finalement duré un peu plus de six heures.

La famille Michaud n’était toutefois pas au bout de ses peines en raison des restrictions aux frontières qui ont quelque peu compliqué le rapatriement de Diamond en sol canadien.

Des amis ont finalement pu récupérer le chien au poste frontalier de Clair et l’ont gardé en attendant le retour de la famille du tournoi de hockey.

«Diamond se porte bien après avoir dormi de longs moments à son retour», a raconté Paryse Michaud, qui entend hausser d’un cran la surveillance de son animal de compagnie.

L’histoire ne raconte pas si Diamond a dû se soumettre à la quarantaine obligatoire après un séjour à l’étranger.

10. COVID-19: même les visons sont menacés!

Peu avant Noël, en réponse à d’inquiétantes éclosions de COVID-19 dans des fermes de visons d’élevage au Danemark et en Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick a émis des directives aux éleveurs de ces petits mammifères.

Le gouvernement provincial a demandé aux éleveurs de visons d’évaluer le risque que représentait leur élevage et d’établir un plan opérationnel en réponse à la COVID-19, tout comme plusieurs autres entreprises.

Bruce MacFarlane, porte-parole de la Santé publique, a indiqué que ces nouvelles directives avaient été distribuées aux visonnières de la province à cause des «liens qui ont récemment été établis en Colombie‑Britannique et ailleurs dans le monde entre les visonnières et la propagation de la COVID-19.»

Au Danemark, où l’élevage de visons est une industrie importante, le virus de la COVID-19 s’est propagé très rapidement entre ces animaux, puis a été retransmis à des humains.

Parmi ces nouvelles infections chez des humains, sept mutations uniques du virus ont été identifiées par les autorités danoises. Douze personnes étaient porteuses d’une nouvelle mutation du virus baptisée «Cluster 5».