La Santé publique a signalé sept nouveaux cas de COVID-19 dimanche.

Il y a six cas dans la zone 1 (région de Moncton):

une personne âgée entre 30 et 39 ans

trois personnes âgées entre 60 et 69 ans

une personne âgée entre 70 et 79 ans

une personne âgée entre 80 et 89 ans

Le septième cas est une personne âgée entre 50 et 59 ans dans la zone 5 (région de Campbellton).

Les sept cas sont sous investigation, et les personnes sont en auto-isolement.

«Nous constatons une augmentation importante du nombre de cas de COVID-19, et nous avons besoin que tous les gens du Nouveau-Brunswick collaborent pleinement avec le personnel de la Santé publique et respectent ses directives afin de pouvoir gérer les cas, maintenant et dans l’avenir», a affirmé la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

Il y a 618 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 567 personnes se sont rétablies. Il y a eu neuf décès, et il y a 41 cas actifs. Une personne est hospitalisée à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 154 124 tests de dépistage ont été réalisés.