Campbellton: le hockey pour adultes en pause forcée

Craignant une éclosion de la COVID-19, la direction du Centre civique de Campbellton préfère jouer de prudence et annule les deux premières semaines de hockey pour adultes de 2021.

Ceux qui pensaient remonter sur leur patin afin de se remettre en forme ou perdre ce petit excédent gagné avec les repas de la période des Fêtes devront se raviser, du moins à Campbellton.

La Ville confirme avoir reporté l’ouverture de sa patinoire aux équipes gentilshommes pour une période de deux semaines en raison d’un possible cas d’exposition survenu au cours des derniers jours et impliquant un joueur de l’une de ces équipes.

Ce contact serait survenu la semaine dernière. Le joueur en question aurait avisé son équipe avoir été récemment en contact avec une personne potentiellement porteuse du virus de la COVID-19.

«On n’en sait pas beaucoup sur le niveau d’exposition, ni même si le joueur lui-même a contracté la COVID-19. On a décidé d’être proactif en repoussant de deux semaines le retour du hockey pour adultes. C’est vraiment une mesure préventive à ce stade-ci», confirme la directrice générale de la Ville de Campbellton, Manon Cloutier.

Cette dernière indique avoir contacté la Santé publique afin de lui faire part de la situation. L’organisme provincial a depuis pris le relais.

«On leur a remis la liste des joueurs des équipes adultes et jusqu’ici, ils ne nous ont pas confirmé de cas. Dans le fonds, ce que l’on veut c’est d’éviter que le Centre civique soit à la base d’une éclosion. On commence à revoir des cas apparaître dans la région et les gens reviennent de la période des Fêtes où les contacts ont été plus nombreux qu’à l’habitude, où les bulles se sont élargies. On pense que c’est plus judicieux d’y aller graduellement, de prendre du recul», dit-elle.

En raison de la pandémie de la COVID-19, le Centre civique a redoublé d’ardeur au chapitre de la désinfection des vestiaires. Suite à la situation actuelle, une équipe a néanmoins été dépêchée sur les lieux afin d’effectuer une seconde désinfection. Les employés qui travaillaient la journée où le risque est apparu ont, quant à eux, été invités à se faire tester.

Selon Mme Cloutier, le report de la reprise du hockey pour adultes n’aura pas un impact majeur sur les opérations du complexe sportif puisque plusieurs équipes avaient de toute façon déclaré forfait pour l’année en raison de la COVID-19.

Cette mesure ne touche par ailleurs pas la formation des Tigres de Campbellton ni les parties et entraînements du hockey mineur puisque ces organisations sont déjà soumises à des règles associatives strictes et, du coup, sont plus faciles à gérer que les équipes adultes.

La mesure ne touche pas non plus aucun des autres programmes ou activités dispensés au sein de cet établissement (piscine, marche, etc.).