Le N.-B. entame la vaccination dans les foyers de soins

L’opération de vaccination contre la COVID-19 se met en branle à travers la province, la plupart des doses qui seront administrées au cours des prochains jours seront réservées aux résidents et au personnel des établissements pour aînés.

La distribution du vaccin Pfizer-BioNTech, le premier à avoir reçu l’approbation de Santé Canada, se poursuit au Nouveau-Brunswick. Ce vaccin doit être entreposé dans des réfrigérateurs spécialisés à une température de -60 à -80 degrés Celsius, ce qui rend sa distribution difficile à des régions éloignées des grands centres.

Pour le moment, seules deux cliniques sont équipées et ont pu inoculer le vaccin, l’une est située à l’Hôpital de Miramichi, l’autre au Centre hospitalier universitaire Dr. Georges-L.-Dumont de Moncton.

Selon un porte-parole du ministère de la Santé, Bruce MacFarlane, 2905 doses ont été distribuées depuis le 19 décembre.

«D’ici lundi prochain, nous prévoyons administrer 4500 vaccins supplémentaires, dont plus de 1800 secondes doses», précise-t-il.

La province a reçu la semaine dernière les 2400 premières livraisons du vaccin de la société américaine Moderna.

Ces doses, plus facilement entreposables à des températures moins extrêmes, pourront être déployées directement dans les établissements de soins de longue durée.

Les autorités sanitaires organiseront mardi et mercredi des cliniques de vaccination dans 20 établissements de diverses régions du Nouveau-Brunswick. L’opération profitera à 1200 personnes, résidents et travailleurs, qui recevront une deuxième injection 28 jours plus tard.

Dans le Nord-Est, certains résidents du Manoir Brise de l’Oasis à Bathurst et du foyer de soins spéciaux Manoir de la Vallée à Atholville seront parmi les premiers vaccinés.

La province espère vacciner tous les résidents et le personnel des foyers de soins d’ici la fin mars.

Kevin Vienneau, président de l’Association francophone des établissements de soins spéciaux du N.-B., estime que le Nouveau-Brunswick est à la hauteur du défi logistique jusqu’à présent. «Nous sommes très satisfaits du déroulement, tout ce fait de façon très professionnelle. Nous sommes aussi très heureux des réactions des familles et des résidents», lance-t-il.

Reste que bon nombre de détails restent à définir. Pour la première phase de vaccination, les groupes à risque identifiés prioritaires sont les résidents et employés des foyers de soins, les travailleurs de l’Extra-mural et d’Ambulance NB, les travailleurs de la santé assignés à des unités contre la COVID-19, des personnes de 85 ans et plus, des infirmières qui travaillent dans les communautés autochtones et des membres d’équipe de réponse rapide de la Santé publique qui se déplacent en cas de nouvelles éclosions du virus.

Le Nouveau-Brunswick n’a pas encore précisé quand les autres groupes plus âgés pourront être inoculés. Les personnes de 70 ans et plus font partie du groupe prioritaire recommandé par le Comité consultatif national de l’immunisation, qui suggère aux autorités de vacciner les personnes de 80 ans et plus et de procéder ensuite par tranche de cinq ans au fur et à mesure que les doses sont disponibles.

On ignore également selon quels critères le vaccin sera distribué aux personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents, tels que les maladies pulmonaires, le diabète et les problèmes cardiaques.

«À mesure que la disponibilité des vaccins s’accroîtra et que les critères d’admissibilité seront élargis, de l’information sera diffusée sur la façon dont les personnes dans d’autres groupes admissibles pourront s’inscrire pour le recevoir», nous indique un porte-parole du gouvernement provincial, Shawn Berry.

La disponibilité du vaccin devrait être limitée jusqu’au milieu ou à la fin de l’été 2021. Le premier ministre Blaine Higgs affiche en tout cas son enthousiasme. Fin décembre, le chef du gouvernement a prédit que la province pourrait être la première à lever les restrictions sanitaires au cours des prochains mois.

«Si ce virus est contrôlé pendant cette période et que nous restons concentrés sur la tâche à accomplir, nous pourrons déployer les vaccins plus rapidement que quiconque.»

Dans une entrevue accordée à Global News la semaine dernière, M. Higgs a toutefois mentionné que les restrictions liées aux voyages non essentiels ne disparaîtront pas de sitôt.

«Nous recherchons un taux de vaccination de 70%, a-t-il déclaré. Cela dépendra beaucoup de la disponibilité des vaccins.»

Selon les documents d’information de Santé Canada sur le déploiement du vaccin contre la COVID-19, le gouvernement fédéral espère atteindre un taux de vaccination de 40 à 50% d’ici la fin juin et prévoit que le programme de vaccination sera terminé d’ici la fin de 2021.