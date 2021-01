Le premier bébé de l’année au N.-B. avait hâte de se pointer le bout du nez!

Lexie était pas mal pressée, faut croire. Moins de trois heures après l’arrivée de la nouvelle année, ce petit bout de chou a poussé son premier cri à l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst. À la grande surprise, mais surtout à la grande joie de ses parents, Élise Haché et Alexandre Legacy, de Bathurst.

Lexie est ainsi devenue le premier bébé à naître au Nouveau-Brunswick en 2021, à 2h48 dans la nuit de jeudi à vendredi. Sa naissance n’était pourtant prévue qu’à la mi-février.

En fait, rien ne présumait aussi rapidement cette arrivée fracassante, selon les dires de l’heureux papa en entrevue avec l’Acadie Nouvelle, lundi.

Le couple se préparait à une soirée typique du 31 décembre, à manger de la pizza et à écouter les émissions de fin d’année à la télé, bien installé à la maison.

«Ma blonde s’est levée quelques fois et a remarqué du liquide qui coulait le long d’une jambe. On a appelé à l’hôpital et, à 22h30, on y allait pour passer des tests de routine. Et tout était beau», raconte Alexandre, qui venait tout juste de déposer sa fille dans les bras de sa mère lorsque le journal lui a parlé.

Ils avaient le choix. Soit retourner à la maison et revenir le matin ou rester sur place, au cas où. Comme ils étaient déjà là, les futurs parents ont décidé de rester. Sage décision.

«Les infirmières ont fait appel au médecin qu’on connaissait parce qu’on le voit souvent à la piscine où nous travaillons. Il a passé un autre test et il nous a dit que c’était positif. On lui a demandé ce que ça voulait dire. Il nous a répondu avec le sourire que nous ne sortirions pas de l’hôpital sans notre bébé!»

Cependant, les choses n’étaient pas simples. Lexie étant en position de siège, il a fallu préparer la salle d’opération pour une césarienne.

«J’ai attendu je ne sais pas combien de temps dans la salle d’attente avant qu’on vienne me chercher. On m’a installé à la tête d’Élise et je lui parlais pendant l’intervention. Tout était caché par un drap. C’était surréel. Le docteur a ensuite sorti notre fille. Il était bien content de nous la présenter», raconte Alexandre avec fébrilité.

Mais on remarque qu’un morceau de placenta est resté coincé dans l’utérus. Il faut l’extraire d’urgence. Instant inquiétant pour le couple qui carburait à l’adrénaline pure à la joie de tenir leur premier enfant.

«C’était un moment chargé d’émotion, poursuit Alexandre, soudainement la voix plus grave. Si ce morceau était sorti, tout était ok. Sinon… C’était pas mal inquiétant. Un autre gynécologue est venu à l’aide. On le connaissait aussi grâce à la piscine et on savait qu’il était pas mal bon. Il a pu retirer le morceau sans endommager l’utérus. Là, on a eu un gros soulagement.»

Élise récupère très bien de sa chirurgie, assure le papa. Le bébé va également très bien, même si elle devra passer quelques semaines de plus à la pouponnière puisqu’elle est prématurée.

Malgré tout ce brouhaha, Alexandre a trouvé le nom de sa poupée. Lexie ne figurait pas sur la liste pré-établie par les parents. Ils avaient encore un bon mois devant eux pour se décider, pensaient-ils.

«Mon rôle était d’aider Élise à garder son calme pendant l’opération. Mais avant, j’étais seul avec mes pensées et ce nom m’est venu à l’esprit. Comme un flash. Ça lui va très bien, on trouve.»

Cette naissance est également un signe, assure le papa. Elle ne pouvait arriver à un meilleur moment pour signifier le renouveau après «une année de chien» en raison de la COVID-19, à son avis.

«Je me demande par contre combien de temps Lexie va-t-elle nous voir avec un masque au visage? Un an, deux ans, cinq ans? Est-ce maintenant la norme?», a-t-il songé.

Pour l’instant, seule la santé de sa petite et de la maman compte à ses yeux. Alexandre a d’ailleurs eu son premier contact peau à peau avec sa mignonne petite fille lundi. Il était trop nerveux pour le faire avant.

«Je ne suis pas capable de décrire ce sentiment…», admet-il, des trémolos dans la voix et en prenant le temps de remercier chaleureusement tout le personnel soignant du centre hospitalier de Bathurst pour ces moments que lui et Élise n’oublieront jamais.

Lexie non plus, quand elle verra dans quelques années les photos d’elle à sa naissance avec papa et maman portant un masque.