Vers un hiver sans vague de froid au Nouveau-Brunswick?

Si les prévisions météorologiques à long terme émises par la firme américaine AccuWeather s’avèrent précises, les Néo-Brunswickois auront droit à une saison hivernale sans vague de froid.

Typiques des hivers canadiens, les vagues de froid ont l’habitude de s’inviter à quelques reprises durant la saison froide, surtout en janvier et février.

L’année 2021 pourrait toutefois échapper à la tradition alors que les plus récentes prévisions des météorologues font état d’un mois de janvier au Nouveau-Brunswick qui sera marqué des températures douces et l’absence de période de grand froid.

«C’est un peu une continuité de décembre alors qu’il n’y aura pas non plus de grand froid en janvier au Nouveau-Brunswick. La douceur va perdurer au cours des prochaines semaines», a affirmé André Monette, chef météorologue à la chaîne spécialisée MétéoMédia.

Un survol par l’Acadie Nouvelle des prévisions météorologiques de janvier émises par AccuWeather permet de constater qu’il se pourrait bien que les températures ne descendent jamais en deçà de -10°C durant les journées de janvier au Nouveau-Brunswick, à l’exception du Nord-Ouest.

Toujours selon AccuWeather, un scénario identique est prévu en février.

À Caraquet, les journées les plus froides de l’hiver sont attendues le 2 et le 3 février, avec un maximum prévu de -10°C durant le jour.

À Moncton, une seule journée où il fera -10°C comme maximum est prévu à l’horaire durant tout l’hiver, du rarement vu.

Il devrait cependant faire un peu plus froid dans la région Edmundston où quelques journées avec des maximums variant entre -10°C et -15°C sont attendues au cours des prochaines semaines.

«Même s’il y a quelques épisodes de temps froid à prévoir, ça ne devrait pas durer longtemps et faire place à du temps doux peu de temps après», a indiqué André Monette.

Il explique qu’une vague de froid se caractérise généralement par des températures durant la nuit entre -20°C et -25°C et de -10°C à -15°C le jour, et ce durant une période d’au moins trois jours.

Si les prévisions de la firme AccuWeather s’avèrent exactes, le Nouveau-Brunswick pourrait donc éviter les vagues de froid cet hiver.

«C’est un influx du Pacifique qui est responsable de cette douceur et qui pousse l’air froid dans les régions les plus nordiques du Canada tout en se rendant jusqu’en Atlantique», a expliqué le chef météorologue de MétéoMédia.

Selon lui, le Nouveau-Brunswick devrait également éviter les tempêtes hivernales marquées par d’importantes chutes de neige au cours de janvier.

«Il pourrait y avoir quelques dépressions avec un peu de neige, mais rien de bien important et pas de grosses tempêtes. Il n’y aura certainement pas de record de neige enregistré en janvier», a souligné André Monette.