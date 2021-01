Dettes personnelles: le pire est à venir

Parmi les surprises de la pandémie se trouve l’évolution de l’endettement des ménages. Il est resté stable en 2020 au Nouveau-Brunswick, hypothèques mises à part. Mais un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) prévient: les problèmes financiers arrivent.

«Les gens ont reçu des fonds du gouvernement, rappelle un SAI de Grant Thornton Limited, Jean Goguen, à propos de la prestation canadienne d’urgence (PCU) mise en place pendant la pandémie. Des créanciers ont aussi pris une pause dans leurs demandes de remboursements de dettes.»

Résultat, le niveau d’endettement hors hypothèques a baissé de 1,7% au Nouveau-Brunswick par rapport à la même période de 2019, d’après Equifax. Il était d’environ 23 500$ au troisième trimestre de 2020 (un niveau analogue à la moyenne canadienne).

Le nombre de dossiers d’insolvabilité des consommateurs a même diminué de 30% dans la province en novembre 2020 par rapport au même mois de 2019, selon Statistique Canada. Cette baisse était de 27% au pays.

«Une faillite, c’est quand les gens déclarent qu’ils n’ont plus la capacité de payer leurs dettes, précise M. Goguen à propos de l’insolvabilité. Un SAI prend alors le contrôle de leurs finances pour leur permettre de redémarrer.»

Le pourcentage des crédits pour lesquels les consommateurs ont manqué trois remboursements ou plus a aussi baissé de 24% en un an dans la province, pour se fixer à 1,42%, d’après Equifax.

Dur retour à la réalité

«Une fois que les programmes gouvernementaux vont s’arrêter, des gens vont avoir des problèmes, s’inquiète cependant M. Goguen. Les créanciers commencent aussi à mettre la pression. On pressent que le taux de faillites augmentera dans les mois à venir.»

Le SAI craint surtout que les bénéficiaires de la PCU aient de mauvaises surprises.

L’aide financière de 2000$ attribuée aux travailleurs pour 4 semaines entre le 15 mars et le 26 septembre 2020 est imposable.

«Les gens auraient dû en mettre de 15 à 20% de côté, mais certains n’en ont pas eu les moyens», croit M. Goguen.

Des travailleurs ont par ailleurs touché la PCU alors qu’ils n’y avaient pas droit. Ils devront donc la rembourser.

Surendettement chronique

«Les gens étaient surendettés avant la pandémie, ils vont l’être après aussi», commente de façon générale M. Goguen.

Les emprunts des ménages canadiens sur le marché du crédit correspondaient à 170% de leur revenu disponible en décembre, selon Statistique Canada.

En 2019, ce taux était de 180%, classant les Canadiens parmi les citoyens les plus endettés de ceux des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

«Les taux d’emprunts sont très bas au Canada», relativise M. Goguen.

Le SAI pense tout de même que l’accessibilité du marché du crédit aux consommateurs canadiens pose problème.

«Il faut vraiment que les gens s’éduquent sur les emprunts et voient s’ils ont la capacité de les rembourser», exhorte-t-il.

M. Goguen encourage aussi les particuliers à établir un budget. Les Canadiens sont seulement 46% à le faire, selon sa compagnie.

«Il faut d’abord déterminer le revenu, les besoins puis éliminer le plus de désirs possible (les restaurants, les loisirs, etc.), expose-t-il à propos des personnes en difficultés financières. Il faut ensuite voir quel montant mensuel reste pour attaquer les dettes, et faire un plan (commencer par rembourser les emprunts aux taux les plus élevés, par exemple).»