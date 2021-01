L’aéroport de Charlo perd son seul transporteur aérien régulier

Présent dans le ciel du Restigouche depuis 2012, le transporteur aérien PAL Airlines a effectué son dernier vol tout juste avant la nouvelle année, le 29 décembre.

La compagnie terre-neuvienne avait annoncé l’interruption de son vol commercial Halifax-Charlo-Wabush aux autorités aéroportuaires de l’aéroport restigouchois quelques jours avant Noël.

«C’est certain qu’avec cette décision, ce sont deux vols réguliers par semaine que nous perdons. Ce n’est donc définitivement pas une bonne nouvelle ni pour l’aéroport ni pour les travailleurs qui utilisaient ce service et qui devront maintenant le faire d’ailleurs», exprime le président de la Commission de services régionaux du Restigouche et membre du conseil d’administration de l’autorité aéroportuaire de Charlo, Brad Mann.

Selon ce dernier, l’achalandage aurait grandement diminué au cours des derniers mois – près de 63% comparativement à l’année précédente – , ce qui explique en grande partie la décision de l’entreprise de s’envoler vers d’autres cieux, ça et sa volonté d’offrir des vols directs vers des destinations plus «grand public».

C’est la seconde fois cette année que le transporteur cesse ses vols à partir de Charlo. En mars dernier, au début de la pandémie de la COVID-19, elle avait interrompu son service avant de le redémarrer en août. À l’époque, un porte-parole de l’entreprise s’était même montré très enthousiaste envers ce retour, évoquant même des possibilités de croissance, soit des vols vers d’autres destinations. Dans les faits, la compagnie a bel et bien diversifié son offre et bonifié ses destinations, mais ce nouveau départ s’est plutôt fait à partir de l’aéroport international Roméo Leblanc dans le Grand Moncton.

C’est d’ailleurs cet aéroport qui héritera de la liaison pour Wabush, zone minière de Terre-Neuve-et-Labrador.

«Ce départ est une grande déception pour nous, car PAL Airlines était un très bon client, un partenaire fiable et fidèle envers notre aéroport et on le remercie pour ses années avec nous. La porte est toujours grande ouverte, ils sont toujours les bienvenus», souligne M. Mann.

S’il est déçu, il affirme toutefois être plus déterminé que jamais à solidifier l’aéroport de Charlo.

«Je déteste l’idée de n’avoir qu’une option, d’avoir tous mes œufs dans un même panier. C’est pourquoi on ne s’est jamais gêné pour discuter avec d’autres partenaires potentiels, et je crois que nous avons eu de très bonnes discussions qui pourraient mener à des ententes avec d’autres transporteurs ou, à tout le moins, à des vols plus réguliers et plus fréquents. Les opportunités existent bel et bien. Notre aéroport est loin d’être mort», se fait optimiste M. Mann, notant que quatre compagnies similaires à PAL Airlines fréquentent régulièrement l’aéroport.

Selon lui, l’aéroport de Charlo demeure une nécessité pour la région. Ce dernier s’est d’ailleurs bien tiré d’affaire malgré la COVID-19 et l’absence de PAL Airlines pendant environ cinq mois. En date de décembre, l’établissement affichait une hausse du trafic aérien de l’ordre de 6% comparativement à la même période l’an dernier. Cette hausse serait due, en grande partie, à d’autres transporteurs voyageant occasionnellement des travailleurs vers les mines et les chantiers, mais aussi d’un plus grand nombre d’escales d’ambulances aériennes (du N.-B. et du Québec).

Ce départ de PAL Airlines survient par ailleurs pratiquement au même moment où l’on apprend que la compagnie de transport par autobus, Maritimes Bus, entend également cesser de desservir le nord du Nouveau-Brunswick dans son offre de destinations, ce qui vient fragiliser encore davantage l’offre de transport régionale.