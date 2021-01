Maritime Bus: une annonce bien mal accueillie dans le nord du N.-B.

L’annonce par Maritime Bus de l’arrêt des liaisons entre Campbellton et Moncton et entre Fredericton et Edmundston à partir du 15 janvier prochain a créé une onde de choc chez des élus des communautés se trouvant dans le nord du Nouveau-Brunswick.

La décision du transporteur est bien mal accueillie dans des communautés qui se disent isolées plus que jamais du reste de la province et du pays et qui se retrouveront bientôt sans transport interurbain par autocar.

«C’est un coup dur, surtout pour le nord du Nouveau-Brunswick et ses régions rurales», a d’abord confié Michel Soucy, le président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB).

«C’est un service qui est important pour nos régions. Des gens ont besoin de Maritime Bus pour des services aussi essentiels que les soins de santé», a illustré celui qui est aussi maire du village d’Atholville.

Signe évident que l’AFMNB prend la chose on ne peut plus au sérieux, la direction de l’organisme a tenu des discussions avec Maritime Bus ce mardi.

«Nos services de transport ont déjà été coupés aux aéroports de Charlo et de Bathurst, il n’y a pas non plus de services par train avec VIA Rail, alors tout ce qu’il restait c’était Maritime Bus», déplore Michel Soucy.

Ce dernier dénonce la fin de non-recevoir du gouvernement du Nouveau-Brunswick à l’endroit du transporteur qui réclamait un programme d’aide financière de quelques mois afin de maintenir ses liaisons entre les différentes communautés de la province.

«Je pense que tout le monde doit mettre l’épaule à la roue… Sans vouloir mettre tous les torts sur le dos de notre gouvernement, je crois que tout le monde doit aider à maintenir ce service qui est essentiel pour certaines personnes», a affirmé le président de l’AFMNB.

«Posséder un véhicule par les temps qui courent n’est pas donné à tout le monde, pour les gens qui n’en possèdent pas, la situation pourrait devenir plus compliquée.»

À Edmundston, qui était jusqu’à tout récemment un lien privilégié de Maritime Bus pour accéder au Québec et pour de nombreux visiteurs de passage au Nouveau-Brunswick, la surprise était totale.

«C’est toute une surprise, on ne voyait pas du tout venir ce coup! C’est une nouvelle qui frappe droit au cœur», a affirmé le nouveau maire Eric Marquis.

«C’est un moyen de transport qui ne coûte pas tellement cher et qui était utilisé par de nombreuses personnes à faible revenu pour se déplacer dans d’autres régions afin de visiter la famille, de chercher du travail ou d’obtenir des soins médicaux», a souligné le maire d’Edmundston.

Ce dernier déplore également la fin du service de Maritime Bus qui permettait d’envoyer des colis presque partout au Nouveau-Brunswick dans des délais et des tarifs plus que raisonnables.

«Edmundston est désormais carrément coupé du reste de la province… Il n’y a pas de transport par train ou aérien, et maintenant plus de transport par autobus. Sans voiture, il faut oublier l’idée d’aller ailleurs en province», déplore lui aussi Eric Marquis.

Le maire d’Edmundston est aussi d’avis que le transport par autocar offert par Maritime Bus se doit d’être qualifié de service essentiel et se mériter une certaine forme d’aide financière de la part du gouvernement.

«J’espère que le gouvernement va prendre connaissance de l’impact que cette décision va avoir sur une communauté comme la nôtre, et à des endroits comme Bathurst et Campbellton qui vont vivre la même chose et se retrouver sans aucun moyen de transport. Il faudrait que le gouvernement s’avance à aider Maritime Bus en période de pandémie et en attendant que les choses reviennent à la normale.