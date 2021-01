La suspension des services de Maritime Bus pourrait avoir des impacts sur les patients

La suspension annoncée des certains trajets de l’entreprise Maritimes Bus ne devrait pas avoir d’impacts directs sur le Réseau de santé Vitalité. Ce dernier se dit tout de même préoccupé de la perte de ce mode de transport vital pour les communautés du nord de la province.

Il fut un temps où le réseau de santé utilisait régulièrement le service de transport de colis par autobus afin de transiter, entre autres, des spécimens pour analyses en laboratoire, par exemple des échantillons de sang. Toutefois depuis près de deux ans, le réseau s’est progressivement tourné vers d’autres fournisseurs de services spécialisés pour cette tâche.

«Le service de bus n’était plus disponible quotidiennement, mais réduit trois jours par semaine uniquement. Ça ne fonctionnait pas pour nous, donc on ne faisait plus que très peu affaire avec l’entreprise en ce qui a trait à la livraison de colis», confirme Jean-René Noël, responsable des communications au sein du Réseau de santé Vitalité.

Le service était par ailleurs toujours utilisé à l’occasion pour le transport de cornées destinées à des greffes. Toutefois, Vitalité assure qu’un autre fournisseur s’occupera désormais de cette tâche et que cela n’occasionnera aucun impact sur les patients.

Donc en somme, le départ de Maritime Bus du nord de la province ne devrait pas causer trop de soucis au réseau.

Là où l’on s’inquiète davantage par contre, c’est pour la population générale, pour les patients qui doivent se rendre à l’extérieur de leur région afin de subir des examens ou des traitements plus spécialisés.

«Toute réduction de services en terme de transport dans nos régions rurales demeure préoccupante. C’est d’autant plus inquiétant quand on sait que la population du nord de la province est vieillissante et a besoin d’alternatives à l’automobile. C’est définitivement un enjeu qui nous interpelle et que nous allons surveiller de très près», concède M. Noël.

Celui-ci souligne que son organisation entend prendre le temps de bien peser l’ampleur des conséquences de cette perte de service et maintient que la question sera certainement abordée entre la haute direction et Fredericton.

Transport communautaire

Il n’y a pas qu’à Vitalité où le dossier de Maritime Bus fait réagir. Chez Transport communautaire Restigouche, on s’inquiète aussi des conséquences du départ de Maritime Bus. Sa coordonnatrice, Chantal Bernard, croit que son organisation risque d’être beaucoup plus sollicitée au cours des mois à venir pour les transports sur de longues distances.

Celle-ci fait en effet des déplacements à l’extérieur de la région, soit vers Bathurst, Moncton et même certaines destinations plus éloignées, comme Halifax ou Québec. Ces longues distances sont surtout réservées pour les raisons médicales.

«Certains clients font appel à nous parce que c’est plus simple puisque l’autobus ne vient pas tous les jours et qu’il faut souvent coucher une nuit à l’extérieur avant de pouvoir revenir. Cela dit, certains préfèrent tout de même ce mode de transport. Et si Maritime Bus met fin à son trajet au Restigouche, le téléphone va sonner encore davantage, c’est sûr», indique-t-elle, notant que depuis quelques mois, le nombre de déplacements hors région est justement à la hausse.

Selon Mme Bernard, l’organisme est aussi bien une alternative qu’un partenaire pour Maritime Bus. Il avait d’ailleurs une entente avec le transporteur, soit des tarifs préférentiels pour les transports médicaux et les accompagnateurs. Cette entente tombe à l’eau avec le retrait de l’entreprise.

«C’est problématique à nos yeux, car ce que l’on recherche c’est justement que les gens puissent avoir un plus grand et un meilleur accès à des moyens de transport, et l’autobus en fait partie. Alors c’est certain qu’on est inquiet pour la suite des choses», dit-elle.

Une rencontre d’urgence avec d’autres partenaires a d’ailleurs été convoquée pour ce vendredi afin de traiter de cette situation.