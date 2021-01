L’homme armé en cavale arrêté par la GRC

La GRC a arrêté le jeune homme qui aurait blessé un autre homme par balle, mardi soir à Riverview et qui était depuis en cavale. Janson Baker a été interpellé à Ahmerst, en Nouvelle-Écosse.

La police le soupçonnait de détenir des armes et de vouloir s’en servir. Les recherches ont largement mobilisé les gendarmes et tenu en alerte les résidents du Sud-Est pendant la nuit jusqu’à mercredi midi.

Le véhicule que conduisait Janson Bryan Baker, une Hyundai Elantra noire de 2020 équipées de vitres teintées noires, a été retrouvé mercredi matin à Amherst. La ville est située à environ 72 kilomètres au sud de Moncton via la route transcanadienne et à proximité de la frontière du Nouveau-Brunswick.

Le suspect a été arrêté un peu plus tard, sans incident. Il a été mis en garde à vue et il sera transporté au Nouveau-Brunswick, où il comparaîtra en cour.

La police de Amherst et la GRC de la Nouvelle-Écosse ont participé aux recherches. «Le véhicule semble avoir été abandonné», avait indiqué la police d’Amherst dans un tweet. «Rien n’indique qu’il existe une menace immédiate pour le moment.»

Le jeune homme de Moncton est âgé de 24 ans. Il mesure 178 cm (5 pi 10 po) et pèse environ 66 kilos (145 livres). Il a les yeux et les cheveux bruns et affiche de nombreux tatouages sur le visage, le cou et les mains.

La police le suspecte d’être responsable de l’incident impliquant une arme à feu survenu mardi, vers 17h15, près de l’école secondaire Riverview High School. Un homme a été blessé par balle et transporté à l’hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie.

Selon le gendarme Hans Ouellette, de la GRC, la victime aurait été approchée par un individu au volant d’un Hyundai Elantra. Ce dernier lui aurait demandé son sac avant de lui tirer dessus au niveau de l’épaule. Les deux personnes ne connaissaient pas.

«Le type d’arme utilisée ne sera pas divulgué pour le moment, mais je peux confirmer qu’il ne s’agit pas d’une arme à balles BB ou de type airsoft comme quelques personnes l’ont indiqué sur les réseaux sociaux», mentionne Hans Ouellette.

Mercredi, le District scolaire anglophone Est a annoncé la fermeture de ses écoles pour la journée par mesure de prévention. Les écoles francophones de Moncton, Dieppe et Memramcook ont elles aussi été fermées.

Mardi soir, les résidents du Sud-Est ont reçu une alerte d’urgence sur leur téléphone et leur téléviseur aux alentours de 23h40. Un autre message du système En Alerte leur a été envoyé le lendemain à la suite de l’arrestation du suspect.

«Nous affectons toutes les ressources disponibles pour cette enquête. La priorité est de retrouver M. Baker le plus rapidement possible», avait assuré Hans Ouellette peu de temps avant l’arrestation.

Condamné pour un braquage de banque

En mai 2016, Janson Baker a été accusé de vol à main armée après le braquage de la banque CIBC située sur le chemin Mountain à Moncton.

Le 30 avril 2016, deux jeunes hommes masqués avaient menacé un employé de leur remettre de l’argent. L’un des deux était armé. Ils avaient ensuite pris la fuite à bord d’une voiture conduite par un troisième individu.

Les trois hommes de Moncton, âgés de 16 ans, 19 ans et 20 ans ont été arrêtés peu de temps après. Janson Baker a été reconnu coupable le 22 juin 2016 et condamné à 48 mois de prison. La peine était accompagnée d’une interdiction de détenir des armes à feu pendant 10 ans.

En septembre 2020, Baker a publié un album de rap. Dans l’un des morceaux, il parle de vouloir «baiser les policiers comme Justin B», en référence à la tuerie de Moncton en 2016 lors de laquelle Justin Bourque a tué trois agents de la GRC.

Le tatouage sur le côté droit du front de Baker indique «Fearless», le nom qu’il utilise lorsqu’il se produit en tant que rappeur. Plusieurs de ses enregistrements publiés sur le site Web SoundCloud sont accompagnés de photos d’armes à feu, de liasses de billets et de ce qui semble être un attirail de drogue.