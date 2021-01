U de M: la plus importante campagne de financement de l’histoire acadienne

L’Université de Moncton a clôturé sa campagne de financement nommée Évolution durant l’été. Elle estime avoir réussi la plus grosse collecte de fonds de l’histoire acadienne: 58 millions $. L’établissement utilisera toutefois l’argent autrement que prévu.

L’U de M prévoit dépenser 21,4 millions $ dans la recherche et l’innovation et promet d’investir 36,7 millions $ pour améliorer l’expérience étudiante.

L’établissement a placé 21 millions $ de cette dernière somme sur les marchés financiers (dans des fonds de dotation). Les intérêts constitueront les bourses étudiantes chaque année.

«La majorité des universités font comme ça, commente la directrice du développement philanthropique de l’U de M, Linda Schofield. Ça assure la pérennité des fonds, qui grossiront avec les dons futurs.»

La responsable de la campagne Évolution raconte, en outre, que la possibilité de contribuer aux bourses étudiantes séduit facilement les donateurs. Ceux-ci souhaitent rendre les études postsecondaires accessibles et investir dans la relève, selon elle.

Mme Schofield note que 15,7 millions $ de la somme donnée pour l’expérience étudiante serviront à préparer les jeunes au marché du travail et à la vie citoyenne (grâce à des stages, à des programmes d’entrepreneuriat et à des expériences communautaires).

«L’expérience étudiante a soulevé beaucoup d’intérêt», remarque-t-elle.

Changement de projets

L’U de M a annoncé la campagne Évolution en 2016. Elle voulait alors rassembler 50 millions $. Elle a dépassé son objectif, mais elle a aussi changé les projets qu’elle mènera grâce aux dons.

L’établissement voulait initialement dépenser 8,5 millions $ pour un Centre de médecine de précision, 5 millions $ pour une Maison de l’Environnement, 5 millions $ pour un Pôle d’excellence en études acadiennes et 11,5 millions $ pour la modernisation des installations des trois campus.

Les philanthropes ont été moins séduits que prévu par ces idées.

Le Centre de médecine de précision a ouvert, mais seulement grâce aux financements des gouvernements fédéral et provincial.

«Il n’y a pas eu d’intérêt pour la Maison de l’environnement», observe aussi Mme Schofield, qui tire une conclusion similaire pour la modernisation des installations.

Elle compte enfin seulement 2 millions $ de dons pour la création d’un Pôle d’excellence en études acadiennes.

«On travaille au design du centre au campus de Moncton, indique la directrice de la campagne de financement. Il y a aussi de l’argent pour numériser les archives afin d’y donner accès sur internet.»

L’U de M avait pourtant commandé une étude de marché avant de lancer Évolution, afin de cerner les désirs des philanthropes.

«En cours de campagne, il y a toujours des ajustements», explique Mme Schofield, qui a participé à l’organisation de trois collectes.

La directrice remercie la communauté pour sa générosité. Elle insiste particulièrement sur celle de Guy J. Gaudet (qui a donné 1 million $) et sur celle de la fondation de la famille Arthur L. Irving (qui a donné 3 millions $).

«Les Irving devraient tout simplement payer leur part d’impôts et on n’aurait pas besoin de leur fausse philanthropie», réagit à ce propos le président de la Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM), Alex Arseneau.

Le jeune homme accuse la famille Irving, avec d’autres donateurs, d’agir à l’encontre des valeurs de l’U de M (notamment environnementales) et de causer des problèmes de sous-financement à l’établissement.

La famille Irving possède la compagnie de production et d’exportation de produits pétroliers Irving Oil. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick lui a accordé un allégement fiscal sur ses réservoirs de Saint-Jean en 1979, selon l’Encyclopédie canadienne.

L’un de ses membres, K.C. Irving (aujourd’hui décédé) a aussi transféré ses entreprises dans une fiducie détenue aux Bermudes (un paradis fiscal) en 1972, d’après la même source.

«La réussite d’une campagne comme celle-ci passe par son intégrité, c’est-à-dire le cheminement et les personnes qui y ont participé», déclare Alex Arseneau.