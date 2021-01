Des investisseurs s’intéressent aux anciens terrains de la Smurfit-Stone

La saga entourant le projet de développement de l’ancien site de l’entreprise Smurfit-Stone à Bathurst qui perdure depuis 15 ans pourrait connaître de nouveaux développements.

L’Acadie Nouvelle a appris qu’un investisseur de même qu’un groupe d’investisseurs ont tous deux démontré de l’intérêt à acquérir les vastes terrains qui accueillait autrefois l’imposant site industriel où était fabriqué du carton.

Joint à Toronto où il se trouvait jeudi, l’actuel propriétaire des lieux, Raymond Robichaud, a confirmé cet intérêt de la part d’éventuels acheteurs qui pourraient déposer sous peu une offre d’achat.

Ce dernier avait acquis les terrains en 2016 pour la somme symbolique de 1$, tout en annonçant un ambitieux projet de développement résidentiel et commercial ainsi que l’aménagement d’un terrain de camping en bordure de la rivière Népisiguit.

Le projet s’est toutefois heurté à de multiples obstacles et n’a jamais pu voir le jour, outre la construction et l’ouverture, il y a environ deux ans, d’une station-service.

Certaines des tours de béton qui se trouvent sur place n’ont toujours pas été rasées. Le ministère de l’Environnement avait pour sa part déposé au début de l’année 2019 des accusations de nature environnementale contre le promoteur Raymond Robichaud.

Les relations parfois houleuses entre ce dernier et l’administration municipale de la Ville de Bathurst n’ont pas non plus contribué à l’avancement du projet.

Qui plus est, le gouvernement provincial peine depuis la fermeture de la Smurfit-Stone en 2005 à récolter l’impôt foncier qui est lié au bien immobilier.

«Les choses ne vont pas nécessairement vite avec la COVID-19, mais je peux confirmer qu’il y a une personne et un groupe d’investisseurs qui sont intéressés à acquérir les terrains», a confié Raymond Robichaud à l’Acadie Nouvelle.

«C’est la plus belle place qu’il y a à Bathurst pour construire des blocs appartements», estime le promoteur.

Selon l’actuel propriétaire, des investisseurs s’intéressent aux anciens terrains de l’entreprise Smurfit-Stone, à Bathurst. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Un avis qui est partagé par Denis Landry, le député provincial de la circonscription Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore, qui n’hésite pas à qualifier les lieux de «zone de guerre».

«C’est un terrain qui a un énorme potentiel, j’espère que les acheteurs sont sérieux dans leurs démarches. Il pourrait y avoir des condominiums, une pharmacie et un terrain de camping, c’est immense tout ce qui pourrait se faire à cet endroit-là» a affirmé en entrevue l’élu libéral.

«Reste à savoir qui va l’acheter et va pouvoir le développer… Avec la saga qui l’entoure, ces terrains de la Smurfit-Stone c’est quelque chose de mort-vivant!», illustre Denis Landry, tout en souhaitant que ces histoires ne nuisent pas à une éventuelle vente à brève échéance.

Selon le registre de Service NB qui porte sur l’évaluation foncière, le bien immobilier est évalué en 2021 à 582 100$.

L’entreprise américaine Green Investment avait acquis le site industriel en janvier 2010 pour une somme d’un peu plus de 800 000$, avant de récolter les métaux et l’équipement de valeur et de laisser les lieux à l’abandon.

Raymond Robichaud dit avoir investi plus de 300 000$ dans l’acquisition des terrains de la Smurfit-Stone et avoir consacré des années d’efforts à tenter d’assurer son développement.

«Il y a des acheteurs intéressés et un nouveau maire à la tête de la Ville de Bathurst avec qui je peux parler, les choses pourraient avancer rapidement», a raconté le promoteur de Bouctouche.