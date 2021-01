Harcèlement d’une femme à Shediac: deux ans de prison pour Émile Doiron

Émile Doiron, un homme âgé de 49 ans de Shediac, a écopé jeudi de deux ans de prison pour avoir harcelé une femme sur un sentier cyclable en octobre 2020, à Shediac.

Il a plaidé coupable à cette accusation et à d’autres le 3 décembre.

Le procureur Mario Cormier a expliqué au juge Troy Sweet que le coupable a harcelé la victime, Pauline Gallant, le 21 octobre dernier.

La victime promenait son chien sur une piste de marche et de vélo à Shediac. Elle a aperçu Émile Doiron sur son vélo et l’a salué de la main, étant donné que le coupable est bien connu dans la municipalité. Ce dernier l’a saluée à son tour.

Peu de temps après, elle s’est retournée et Émile Doiron n’était plus sur son vélo, mais tenait un sac de poubelle bleu qu’il avait roulé entre ses mains pour former une corde, et s’approchait de la victime d’un air menaçant.

Puisqu’il s’approchait très près et qu’elle ignorait ce qu’il lui voulait, Mme Gallant s’est exclamée qu’elle allait appeler le 911 et lui a intimé l’ordre de reculer.

«Elle était vraiment terrifiée et elle ne savait pas quelles étaient ses intentions», a expliqué le procureur Mario Cormier au juge.

Elle a appuyé sur un bouton d’urgence de son téléphone cellulaire, ce qui a automatiquement appelé son mari. En lui parlant au téléphone, elle a alors fait croire à Émile Doiron qu’elle s’adressait à la police et qu’ils étaient sur le point d’arriver. Émile Doiron est parti et la victime a pu s’enfuir.

Dans un rapport fourni au juge, elle a dit avoir été terrifiée par cette rencontre.

«Si une femme marche sur un sentier, elle doit pouvoir se sentir en sécurité. Vous devriez comprendre que les femmes doivent pouvoir se sentir en sécurité en public», a dit le juge Troy Sweet à l’accusé.

D’après le juge, son dossier criminel fait 11 pages et contient des accusations de menaces, de non-respect d’ordonnances, d’entrée par effraction et de vol.

Le juge a commenté que le coupable a déjà passé du temps dans un pénitencier fédéral mais que cela ne semble pas avoir eu d’effet sur son comportement.

L’avocat d’Émile Doiron, Jean-François Cyr, a fait valoir que son client a eu une enfance difficile, qu’il éprouve des problèmes mentaux tels que la schizophrénie et qu’il a de la difficulté à trouver un emploi.

La défense avait demandé huit mois de prison avec soustraction de la peine purgée pour son client, mais le juge a opté pour la recommandation du procureur.

Le juge lui a imposé deux ans d’emprisonnement pour l’accusation de harcèlement, et il a écopé de peines de prison concurrentes qui ont toutes été purgées en attendant sa peine, puisqu’il a passé 116 jours en prison.

Il a notamment volé un manteau et d’autres objets d’une valeur totale d’environ 100$ à la boutique du Vestiaire St-Joseph à Shediac, résisté à deux arrestations et enfreint les termes de son ordonnance de probation.

Il devra aussi remettre un échantillon d’ADN aux autorités et il lui sera interdit de posséder des armes à feu pour le reste de sa vie.

Une accusation d’agression armée en lien avec le harcèlement sur le sentier de Shediac a également été retirée de son dossier.