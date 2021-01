Un passionné du café se lance en affaires à Haut-Shippagan

Pour plusieurs, une bonne tasse de café fait partie des indispensables de la routine matinale. Elle accompagne aussi lors de longs voyages en voiture ou encore, elle est présente lors d’une longue discussion avec un vieil ami. Pour Mathieu Noël, le café est aussi un art, rien de moins.

Le passionné du café, originaire de la Péninsule acadienne, a récemment procédé à l’ouverture de la Brûlerie Munro, située dans l’édifice principal de Cielo Glamping, à Haut-Shippagan.

Mathieu Noël, âgé de 36 ans, développe sa passion pour le café depuis plusieurs années, mais c’est lors d’une visite dans une petite brûlerie artisanale recommandée par un ami qu’il a pris conscience qu’il en avait encore beaucoup à apprendre sur son breuvage chaud préféré.

Le propriétaire des lieux, souhaitant bien servir son nouveau client, lui a demandé de quelle région il préfère son café (ie: L’Éthiopie, le Guatemala, le Brésil etc).

«Je me considérais comme étant un amateur. Je cherchais toujours de nouveaux endroits pour déguster de nouveaux cafés. Je me suis rendu compte que j’en connaissais moins que je pensais. Il y a eu un déclic pour moi. C’est à ce moment que j’ai commencé à gratter dans l’univers du café et de m’amuser avec différentes préparations et origines. Autrement dit, j’ai commencé à faire mes devoirs.»

Comme les vins, les spiritueux et les bières, le goût de chaque produit dépend d’une multitude de facteurs, dont le climat, le sol, les plantes utilisées et les méthodes de préparation.

«Je suis ingénieur mécanique de formation. J’ai donc toujours été intéressé par les procédés de fabrication.»

Ayant ouvert son entreprise juste avant le temps des Fêtes en décembre, Mathieu Noël veut faire découvrir les cafés Munro, dont le nom est inspiré de l’île Munro dans la baie de Saint-Simon, aux amateurs de café de la Péninsule acadienne et d’ailleurs.

«Le café a tout un univers de possibilités, autant avec les différentes graines que les différentes façons de le préparer. La vie est trop courte pour boire la même chose chaque jour. On met beaucoup l’accent sur l’expérience. Ça nous inspire beaucoup de penser que les gens auront hâte de se lever le matin afin de pouvoir vivre une expérience avec notre café.»

Le café de la Brûlerie Munro s’ajoute à la liste grandissante de produits artisanaux et du terroir préparés dans la Péninsule acadienne, dont ceux de la Distillerie Fils du Roy. Par ailleurs, la Distillerie torréfie également du café depuis 2016 en petites quantités. Le produit est vendu sous le nom, café Fils du Roy.