Démantèlement d’un parc de jeu contaminé à Tracadie

Le démantèlement du parc éco-éducatif de l’école communautaire primaire Le Tremplin de Tracadie est commencé depuis le début de la semaine. Les travaux devraient se poursuivre jusqu’au milieu de la semaine prochaine, a fait savoir Éloi Doucet, directeur des services administratifs et financiers au District scolaire francophone Nord-Est.

Un entrepreneur a retiré les poutres de bois contaminées par des produits pétroliers des aires de jeu du secteur. En novembre, des inspecteurs en environnement ont confirmé la présence de matériel non conforme pour ce genre de structure. D’autres analyses de sol sont en cours, ajoute-t-on au sein du DSFNE.

De la terre sera ensuite déposée sur le site, car les travaux de remplacement ne seront possibles qu’au printemps, a ajouté M. Doucet. Pour l’instant, des discussions sont toujours en cours entre le District scolaire, l’entrepreneur original du projet (MSC Consultants de Tracadie) et la Municipalité régionale de Tracadie afin de déterminer qui va payer la facture de ces corrections, dont le montant est encore indéterminé.

«La chose la plus importante pour l’instant est la sécurité des enfants», a indiqué M. Doucet.

Le parc, mis en place en 2017 au coût de 300 000$ et financé en grande partie par des fonds publics, était alors unique en son genre dans la région. En plus de son rôle ludique, il cherchait à prioriser la végétation et à limiter l’utilisation du plastique.

Principalement fréquenté par les élèves de l’école, il a aussi été conçu pour permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir utiliser les stations.

Cependant, le District a fermé le parc à la mi-novembre après avoir été avisé par un employé d’Énergie NB d’un possible problème avec les poteaux qui ont servi pour son élaboration.