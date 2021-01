Le rôle crucial des chalets contre la pandémie

Il n’y a peut-être pas un endroit plus sécuritaire en cette recrudescence de la COVID-19 qu’un des chalets locatifs disponibles des entreprises basées à Charlo, à Bas-Caraquet ou à Tracadie. Pas pour rien que les gens obligés d’observer une quarantaine à leur retour dans la province choisissent cette option.

Autant aux Chalets Nid du Héron de Charlo, aux Chalets de la plage de Bas-Caraquet qu’au Villégiature Deux Rivières de Tracadie, les équipes sont à pied d’oeuvre pour accueillir cette clientèle spéciale qui préfère le tout-inclus et le confort de ces habitations à la contrainte et l’exiguïté d’une chambre d’hôtel.

Magella et Jean-Marie Gionet sont revenus de la Floride en mars. Originaires de Bas-Caraquet, les «Snowbirds» retraités avaient besoin d’un toit où habiter pendant l’été et ils ont choisi le chalet dont ils sont propriétaires-locataires.

Bien entendu, pas question de prendre de risque avec la COVID-19.

Mais il leur a été impossible de retourner dans le Golden State en novembre. Depuis, leurs amis leur manquent, mais ils se considèrent chanceux pendant cet éloignement social forcé.

«Nos enfants venaient porter notre épicerie devant la porte dans les premières semaines. Il n’y avait pas de chance à prendre», sentence Magella avec résilience.

Jean-Marie en a profité pour mettre son talent de constructeur à contribution, en apportant quelques changements à l’habitation. Mais, plutôt que de reprendre la route pour le sud à l’automne, le couple est demeuré à Bas-Caraquet.

«Nous sommes relativement bien et en sécurité. C’est ça qui compte. Nos amis de la Floride nous manquent, mais on peut leur parler tous les jours, tout comme nos enfants. D’après moi, on en a certainement jusqu’au printemps. Si nous recevons le vaccin à l’été, on pense retourner en Floride en novembre», calcule-t-il.

Répondre à la demande

Selon la région, le taux d’occupation est différent, mais tout le monde est prêt à répondre à la demande si jamais…

À Charlo, le copropriétaire Daniel Fontaine indique qu’il a eu trois réservations de confinement dans les deux derniers mois. Cependant, ses chalets étaient pas mal plus occupés lors de la deuxième vague dans le Restigouche, notamment par du personnel de la santé venu en renfort.

Ses habitations font aussi partie d’un plan d’action si jamais le coronavirus venait à nouveau compliquer la vie des Restigouchois.

«Au début de la pandémie, on avait du monde qui revenait du travail dans l’Ouest et de partout. Là, ce n’est pas si pire, il y a moins de mouvement», note-t-il.

À Tracadie, le directeur général Martin Albert indique que de 5 à 10 chalets sont réservés depuis le début de la pandémie pour des gens qui veulent être en quarantaine. Il enchaîne qu’il a accueilli beaucoup de personnes en isolement jusqu’à la fin décembre.

«Depuis le début de la crise, je crois que nous sommes l’un des endroits les plus sécuritaires. Les gens se sentent plus en sécurité dans un chalet qu’une chambre d’hôtel. Ils ont tous les services sans contact. C’est simple, c’est confortable et ils peuvent garder leur distance», dit-il.

Des héros

Qu’il soit un travailleur, un étudiant ou une personne venant de l’extérieur pour un événement local, difficile de trouver plus propre, assure Annie Thériault, directrice générale des Chalets de la plage.

Quand c’est nettoyé, personne ne fait les coins ronds, confie-t-elle.

«Notre personnel d’entretien fait un travail colossal. Nos employés suivent les directives de nettoyage de la Santé publique à la lettre. C’est beaucoup d’ouvrage entre chaque client. Ces travailleurs sont nos vedettes. Ils pourraient refuser parce qu’ils ont peur, mais ils acceptent de le faire en se protégeant. Ce sont nos héros», affirme celle qui s’assure de réserver quelques chalets pour les mises en quarantaine.

Partout, les consignes sont strictes. Aucun contact. Les demeures sont entièrement nettoyées entre chaque occupation. Le locataire doit avoir un plan précis pour éviter toute sortie. L’épicerie est déposée sur les perrons de portes. La literie aussi. Ce n’est pas seulement pour protéger les clients, mais aussi pour garder une distanciation avec le personnel d’entretien, précise Mme Thériault.

«Nous tenons à sécuriser la population, car il y a des gens qui croient que la COVID-19 couve dans nos chalets. Ce n’est pas le cas. Je n’ai eu aucun cas positif ici. Nous suivons rigoureusement les règles de la Santé publique, qui vient régulièrement faire son tour. Si elle appelle dans un chalet, le client doit répondre. Nous ne jouons pas à la police, mais nos lieux sont sécuritaires et sous contrôle. De plus, nos clients sont vraiment responsables», assure-t-elle.

«Sommes-nous l’endroit le plus sécuritaire? Je dirais que oui, enchaîne Daniel Fontaine. Nous employons des machines spéciales entre chaque client qui tue toutes les bactéries, les bibittes et le virus. On veut que les gens qui viennent ici se sentent en totale sécurité, pas seulement parce que c’est beau. Je le dis, il n’y a pas plus sécuritaire actuellement.»