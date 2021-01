Le ski de fond victime de la COVID-19… et du manque de neige

Le retour à la phase orange du plan de rétablissement du Nouveau-Brunswick n’est pas le seul à rendre la vie dure aux amateurs de ski de fond. Une météo plutôt clémente et un manque de neige limitent aussi l’accès aux pistes.

Jeudi, le club Le Sureau Blanc, basé dans la région de Tracadie, s’est vu obligé d’annuler un programme de ski de fond destiné aux jeunes âgés de 3 à 12 ans qui devait avoir lieu ce week-end.

Les règlements prévus dans la phase orange compliquait son organisation, dit Jacques Haché, président du Sureau Blanc.

«On ne nous l’a pas ordonné, mais les mesures de la Santé publique recommandent de ne pas commencer des activités avec des nouveaux groupes et ainsi de suite, donc on a mis ça en suspens. C’est dommage.»

Avant même cette semaine, la COVID-19 compliquait la vie aux organisateurs de l’activité du week-end. Alors qu’elle se déroulait normalement sur une journée, le groupe de 52 jeunes avait été divisé en deux.

«Ç’a un peu chambardé l’activité, car on ne pouvait avoir 50 jeunes en même temps, ça aurait fait un groupe trop large au même endroit.»

La COVID-19 n’est pas le seul élément à perturber la saison. Même s’il a neigé à quelques reprises, le temps doux des derniers jours nuit à la qualité des pistes.

«Il y a des gens qui y vont quand même pour le plaisir, mais officiellement, notre centre n’est pas encore ouvert, car on ne peut garantir une bonne qualité de pistes. L’hiver nous empêche aussi.»

Des responsables du Club plein air de Caraquet et du Centre plein air régional Aca-Ski, à Lamèque, avouent aussi ne pas avoir été gâtés par Dame nature.

«Comme vous pouvez sans doute le constater, la neige et le froid se font attendre depuis le début de l’hiver. Ces éléments affectent grandement la préparation des installations du Centre plein air Aca-Ski. Nos employés font tout leur possible afin de finaliser la préparation, mais ça nous prend de la neige et du froid.»