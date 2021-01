Les premiers mois de l’année scolaire surtout consacrés au rattrapage et aux nouvelles consignes

Les élèves du Nouveau-Brunswick sont de retour sur les bancs d’école depuis quelques jours après un congé de Fêtes pleinement mérité. Cette première portion de l’année scolaire, tous en conviennent, a été remplie de défis.

C’est avec confiance que les trois districts scolaires francophones de la province entament la portion 2021 de leur année scolaire.

D’ici quelques semaines, le premier semestre de l’année scolaire sera complété. Les districts auront alors en main un portrait précis du cheminement effectué par les élèves et de l’impact du confinement généralisé de mars dernier, soit de la fermeture précipitée des établissements scolaires au niveau primaire et secondaire. Mais déjà, un constat semble se dessiner: la COVID-19 a un impact sur les performances académiques des élèves.

Certaines études démontrent qu’après six semaines de congé seulement, les élèves sont sujets à des pertes d’acquis académiques importants, une situation observable d’ailleurs lors de la rentrée scolaire en septembre, après les vacances estivales qui durent une dizaine de semaines.

Sauf que cette année, les «vacances» ont commencé en mars. On parle donc de 25 semaines hors de l’école.

«Que les jeunes n’aient pu recevoir d’éducation de mars à septembre, c’est une perte terrible. Et les conséquences sont encore plus frappantes chez les jeunes qui connaissaient déjà des difficultés scolaires. Ça fait beaucoup de rattrapage à faire», explique M. Pelletier, directeur général du District scolaire francophone Nord-Est (DSF-NE).

Il est conscient que tous les parents – aux prises avec leur travail et autres responsabilités – n’ont pu chaperonner l’éducation de leur progéniture autant qu’ils l’auraient souhaité.

Il rappelle aussi qu’à la suite de la fermeture des écoles, les activités d’apprentissages étaient facultatives. Tous les élèves ne sont donc pas arrivés au même stade en septembre.

«Il a fallu s’ajuster», ajoute-t-il.

Du coup, les premiers mois du retour en classe n’ont pas seulement été marqués par l’apprentissage d’une nouvelle «routine de vie scolaire», mais aussi par un rafraîchissement des concepts appris l’année précédente et un rattrapage nécessaire de la matière avant de pouvoir commencer à s’attaquer à de nouveaux objectifs académiques.

«Dire que les élèves sont exactement au même stade de leur éducation qu’ils l’auraient été en temps normal, sans la pandémie, ce serait être beaucoup trop optimiste. Mais on s’était fixé des objectifs et nous sommes là où nous voulions être. On croit que, par la fin de l’année scolaire, au niveau du primaire, on devrait avoir couvert l’ensemble des objectifs essentiels devant être vu cette année», insiste toutefois M. Pelletier.

Ce constat est partagé par les directions générales des deux autres districts scolaires francophones, soit ceux du Sud et du Nord-Ouest.

Au sein des trois organisations, on estime que le rattrapage de la dernière année scolaire s’est terminé fin novembre. Depuis, la majorité des enseignants ont entamé le cursus scolaire de l’année en cours.

Défi particulier

Au DSF-Sud, un défi supplémentaire est toutefois venu se greffer au sein de certaines écoles situées en milieux anglo-dominants.

«Ce que nous avons constaté, c’est que plusieurs jeunes dont le français n’est pas nécessairement la première langue avaient beaucoup plus de difficultés à communiquer, à s’exprimer», souligne Monique Boudreau, directrice générale du district.

Selon elle, cette situation est fort probablement reliée au manque de proximité du français, au fait que les élèves n’ont pas pu pratiquer aussi souvent et régulièrement en raison de la fermeture des classes en mars.

Ceux-ci sont donc arrivés à l’école en septembre avec non seulement un rattrapage scolaire à combler, mais aussi un rattrapage au niveau de la langue.

Inquiétudes persistantes

Dans le Nord-Ouest, le directeur général du district, Luc Caron, s’était pour sa part donné comme mission en début d’année de faire la tournée de tous ses établissements. Son constat: les jeunes ont fait cela comme des champions.

«Le respect des consignes, le port du masque, la distanciation… Je leur lève mon chapeau, tout le monde est à la hauteur», indique-t-il.

Celui-ci concède que la consigne en début d’année était d’y aller au ralenti face aux exigences en matière d’apprentissage, la priorité devant aller envers le mieux-être des élèves et de faire en sorte qu’ils soient bien dans cette nouvelle réalité.

«Ça nous a pris un moment avant d’atteindre une vitesse de croisière satisfaisante, mais depuis quelques semaines on y est arrivé et je crois que c’est encourageant pour la portion restante de l’année», souligne-t-il.

Comme M. Pelletier par contre, il ne cache pas avoir des inquiétudes. Dans son district, il cite notamment la lecture pour les jeunes en bas âge.

«La lecture n’a peut-être pas été moussée chez certains élèves autant qu’elle aurait dû l’être en temps normal. Mais la lecture, c’est la base, et plus un jeune manque certains concepts au départ, plus ça risque de le suivre tout au long de son parcours. On redouble donc d’effort à ce niveau afin de corriger le tir rapidement», souligne-t-il.

Il a confiance que les ajustements apportés – dans ce secteur ainsi que toutes les autres matières de tous les niveaux – porteront fruit.

Des pertes…mais aussi gains

À la demande des districts, qui jugeaient l’exercice non pertinent en période de rattrapage, le ministère de l’Éducation a annulé la tenue de ses examens. Cela dit, les districts ont tout de même mené leurs propres évaluations.

Selon Mme Boudreau, les résultats varient aussi bien d’une école à l’autre que d’un élève à l’autre. Mais dans l’ensemble, ceux-ci sont généralement très positifs.

«On est agréablement surpris par les résultats de nos rapports de rendement. Les jeunes ont une capacité de résilience incroyable si bien qu’ils ont rapidement repris le dessus sur la matière», affirme-t-elle.

La question demeure toutefois: est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que les élèves finiront un jour par rattraper ces apprentissages repoussés par la pandémie ou le traîneront-ils tout au long de leur parcours scolaire? Marc Pelletier du DSF-NE est optimiste.

«Je crois qu’on va finir par tout rattraper, mais c’est certain que l’année 2020 va laisser des séquelles au niveau du parcours scolaire des élèves, tant ceux qui le débutent que ceux qui le terminaient. Car il ne faut pas oublier ceux qui ont quitté plus tôt que prévu le secondaire ni les élèves qui sont maintenant en 12e année et qui doivent mettre les bouchées doubles», croit M. Pelletier.

Pour Mme Boudreau, si certains éléments ont été élagués du cursus scolaire actuel afin de faciliter le rattrapage, ceux-ci ont été remplacés par d’autres apprentissages.

Elle estime en effet que cette situation particulière de pandémie a permis aux élèves de faire un virage technologique important, et aussi de gagner en maturité. En ce sens, elle ne parle pas de pertes d’apprentissage comme tel, mais plutôt d’un transfert.

«C’est une chose de maîtriser un ordinateur pour s’amuser et c’en est une autre pour travailler. Il faut apprendre de nouveaux logiciels, de nouvelles façons de faire et aussi, apprendre à s’autodiscipliner pour réussir. De ce côté, le gain est énorme», dit-elle.

Elle souligne que cette nouvelle maîtrise des technologies a également profité au personnel enseignant.

«On s’en allait tranquillement dans cette voie, mais le virus a tout accéléré. On a accompli en quelques mois un virage de plusieurs années. C’est tout un tour de force. La beauté dans tout cela c’est que ces acquis ne pourront maintenant que s’améliorer», ajoute la directrice générale.

Sur ce point, son homologue du Nord-Ouest, Luc Caron, est entièrement d’accord.

«Il y a de bonnes pratiques qui se sont installées et qui sont là pour rester», dit-il.

Une situation plus corsée au secondaire

Si l’on constate certains défis au niveau du primaire, cette clientèle – de par sa grande capacité d’adaptation – semble moins inquiéter les directions générales des districts scolaires.

Les choses sont moins roses par contre du côté du secondaire où – en général – les résultats académiques laissent davantage à désirer et où il est plus difficile de garder les troupes motivées en raison d’un horaire d’enseignement hybride (école-maison).

Selon Marc Pelletier du DSF-NE, à la lumière du résultat des sondages effectués auprès des élèves, les jeunes du secondaire sont très divisés face au modèle hybride imposé par la province.

La gestion des horaires, l’absence de camarades, le manque de motivation et de supervision, la difficulté d’apprentissage en ligne et le trop grand nombre de distractions se sont avérés des craintes fondées. Les défis de garder les élèves intéressés à leur éducation sont bien présents.

«Beaucoup se sont très bien adaptés, mais déjà on constate une perte d’intérêt chez un bon nombre d’élèves et on doit faire en sorte d’aller les récupérer rapidement», indique M. Pelletier.

Il fait remarquer que le défi semble plus grand pour les élèves du début de secondaire plutôt que ceux en fin de parcours.

«Peut-être une question d’autonomie et de maturité», s’avance-t-il.

En contrepartie, il soutient que d’autres jeunes adorent cette formule.

«On s’entend que l’école traditionnelle, ce n’est pas pour tout le monde. Pour certains, travailler sur un ordinateur à partir de la maison une journée sur deux, c’est un véritable gain», dit M. Pelletier.

L’impact sur les résultats académiques inquiète également. À certains endroits, on a remarqué une baisse de rendement, et curieusement celle-ci s’inscrit souvent au sein de ceux qui autrefois obtenaient de bons résultats scolaires.

«C’est explicable par la fermeture hâtive des écoles au printemps, du rattrapage, mais aussi de la formule hybride, car ceux-ci n’ont plus le même accès aux enseignants lorsqu’ils sont à la maison. Certains jeunes ont aussi besoin de la présence à leur côté d’un enseignant avec qui interagir pour se sentir engagé dans son apprentissage», avance M. Pelletier.

Au dire de Monique Boudreau du DSF-Sud, l’expérience semble toutefois concluante pour l’instant. Une bonne majorité d’élèves serait satisfaite de cette formule hybride, si bien que celle-ci pourrait même rester pour certaines clientèles une fois la pandémie passée.

Tout comme dans le Nord-Est, la formule rencontre une résistance dans le Nord-Ouest.

«J’ai pu voir personnellement la structure et l’encadrement pour l’apprentissage à la maison, et ce que l’on réussit à faire avec les technologies est de toute beauté. Cela dit, pour en avoir parlé avec plusieurs jeunes, ce n’est pas un modèle qu’ils apprécient et qu’ils souhaitent voir être implanté. La très grande majorité d’entre eux m’ont confié préférer de loin l’apprentissage à l’école», indique-t-il.

Vie scolaire

Outre les résultats académiques, tous s’entendent que les plus grandes victimes de la COVID-19 depuis la rentrée sont sans nul doute la vie scolaire et les relations interpersonnelles. C’est vrai au primaire, mais encore davantage au secondaire où ces aspects arrivent souvent en tête de liste des intérêts.

«Si l’on demande à un élève de 15 ans ce qui compte le plus pour lui, les résultats académiques arrivent souvent bien après les activités parascolaires et les amis. Et ce sont souvent ces aspects qui ont écopé jusqu’à présent», note le directeur général du DSF-NE, attestant que la COVID-19 a enlevé une dimension importante de la vie scolaire.

Les prochaines semaines n’amélioreront en rien cet aspect de l’expérience scolaire alors que la province est retournée en phase orange.

«En plus de devoir limiter les contacts avec leurs amis à la maison, il y aura définitivement des impacts au niveau des activités parascolaires comme les sports, l’impro, les conseils étudiants, etc. Pour plusieurs, ces activités sont essentielles, car c’est leur moyen de socialiser, de décompresser et même de demeurer raccrocher à l’école», estime M. Pelletier.