Quels impacts sur les salaires des pompiers et policiers municipaux?

Les principaux intéressés ne s’entendent pas sur les effets qu’auront les récents changements aux critères de l’arbitrage exécutoire pour les pompiers et les policiers municipaux du Nouveau-Brunswick.

Les municipalités du Nouveau-Brunswick ont finalement obtenu gain de cause avec l’adoption du projet de loi 21 à l’Assemblée législative le 18 décembre.

La législation modifie les critères dont un arbitre doit tenir compte avant de trancher dans un conflit de travail entre les pompiers ou les policiers municipaux et leur employeur afin d’y clarifier l’importance de la capacité de payer de ce dernier.

Puisque les pompiers et les policiers n’ont pas le droit de faire la grève et que leur employeur ne peut pas les mettre en lock-out, c’est l’arbitrage qui s’impose lorsque les parties n’arrivent pas à s’entendre.

Les modifications aux critères de l’arbitrage exécutoire étaient une demande de longue date des municipalités qui affirment que les décisions des arbitres en matière salariale sont souvent trop généreuses envers les policiers et les pompiers en dépit des problèmes financiers des villes et des villages.

Dorénavant, les arbitres devront considérer «la capacité qu’a l’employeur de payer, compte tenu de la santé financière et économique» de la province et des municipalités concernées.

Selon le président de l’Association des cités du Nouveau-Brunswick, Adam Lordon, ces changements permettront aux municipalités «d’économiser des millions de dollars en salaire».

«Cet argent pourra être réaffecté à d’autres services importants dans nos communautés», affirme celui qui est aussi le maire de Miramichi.

Depuis 2016, trois versions du projet de loi 21 ont été déposées à l’Assemblée législative. Le précédent gouvernement libéral avait renoncé à son projet de loi devant la colère des syndicats.

En 2019, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder, avait déposé un projet de loi similaire qui est mort au feuilleton lors du déclenchement des élections en août 2020.

Le projet de loi 21 a été déposé par M. Holder en novembre et a été adopté en décembre.

«Ça a été long alors nous sommes heureux de voir (ce projet de loi) franchir la ligne d’arrivée», indique M. Lordon.

«Nous pensons que cela va conduire à des négociations plus productives et plus significatives dès le départ avant d’avoir à passer au stade de l’arbitrage», avance-t-il.

«Et si on arrive à ce stade, nous pensons que les critères seront plus justes et plus équilibrés, ce qui permettra d’obtenir de meilleurs résultats pour les communautés.»

Les associations des pompiers et des policiers municipaux étaient fortement opposées aux deux premières versions du projet de loi pour modifier les critères de l’arbitrage exécutoire.

Un certain compromis semble toutefois avoir été trouvé lors des négociations sur le projet 21.

«Le langage n’est pas aussi dur que dans le projet de loi (précédent). Nous avons réussi à résoudre certaines de nos préoccupations avec le gouvernement», relate le président de l’Association des pompiers professionnels des Provinces atlantiques, Glenn Sullivan.

Son homologue de l’Association des policiers du Nouveau-Brunswick, Chanel Roy, va encore plus loin.

«À la fin de la journée, l’Association est satisfaite des nouvelles modifications», dit-il.

Les pompiers et les policiers se réjouissent surtout de l’ajout de critères plus explicites en ce qui concerne la comparaison des salaires avec leurs homologues d’ailleurs dans la province et en Atlantique.

«L’arbitre qui va entendre la cause va pouvoir déterminer si la capacité de payer est un enjeu majeur, mais il va pouvoir prendre d’autres choses en considération aussi», explique le sergent Roy.

Les combattants du feu et les gardiens de la paix continuent toutefois de croire que les changements réclamés par les municipalités n’étaient pas nécessaires et qu’ils n’auront pas de véritables effets sur leurs conditions de travail.

«Nous pensons que ça ne changera rien. Nous allons faire ce que nous faisons depuis des années; nous allons présenter nos arguments devant un arbitre compétent qui va trancher comme il le fait toujours et va prendre la meilleure décision possible», affirme Chanel Roy.

Selon Glenn Sullivan, et contrairement à ce qu’affirment les municipalités, les arbitres considéraient déjà la capacité de payer des employeurs avant de rendre leurs décisions.

Le représentant des pompiers craint toutefois que les modifications à l’arbitrage exécutoire ralentissent le processus à l’avenir.

«Il est possible que le processus s’enlise en raison de l’ambiguïté de la terminologie juridique contenue dans la loi en raison des modifications apportées par le projet de loi 21. Je crains que l’arbitrage ne devienne plus long et ne coûte donc plus d’argent aux municipalités et aux associations», dit-il.