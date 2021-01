Une communauté autochtone en phase rouge près de Grand-Sault

La Première Nation de Neqotkuk (Tobique), près de Grand-Sault, s’est mise en phase rouge, jeudi, alors que le reste de la province demeure en orange du plan de rétablissement. Les voyages non essentiels à partir de et vers le territoire sont interdits pour le moment.

La communauté autochtone comptait deux cas de COVID-19, mercredi, dont un dans l’une de ses écoles primaires, le Mah Sos.

Le département de santé de la région n’a pas perdu de temps et a annoncé dès jeudi un retour préventif à la phase rouge.

«La recherche des contacts est toujours en cours et se poursuivra jusqu’au week-end», peut-on lire dans un communiqué publié sur Facebook.

«Par conséquent, les membres de la communauté doivent rester dans leur bulle et ne voyager que lorsque cela est nécessaire.»

La phase rouge signifie que les membres de la communauté Neqotkuk – qui regroupe près de 1900 personnes – doivent limiter leur contact à leur bulle immédiate, à l’exception d’un proche aidant.

Ils doivent aussi rester à la maison de 21h à 7h en raison du couvre-feu qui s’applique désormais.

«Ces directives vous protégeront et protégeront la communauté contre une transmission à grande échelle, mais elles doivent être suivies pour que cela fonctionne. Nous comprenons l’anxiété et le stress supplémentaire que cela cause à beaucoup d’entre vous pendant une période si incertaine. Nous sommes là pour vous.»

À l’heure actuelle, le département de santé de Neqotkuk demande à toutes les entreprises non essentielles de fermer leurs portes, tout comme les écoles et les garderies.

Le port du masque est désormais obligatoire à l’extérieur comme à l’intérieur et on indique dans le même communiqué que des bénévoles sont prêts à aider les aînés, les personnes immunodéprimées ou ceux qui s’isolent et en auraient besoin.