COVID-19: 30 nouveaux cas, y compris dans des écoles

La pandémie de COVID-19 poursuit sa progression au Nouveau-Brunswick.

Les autorités de la province ont annoncé samedi que 30 nouveaux cas se sont ajoutés au bilan.

Seules les régions de Miramichi et de Bathurst ont été épargnées par les nouvelles éclosions. Huit cas ont été signalés dans la région de Fredericton, sept dans la région d’Edmunston, six dans la région de Moncton et de Campbellton et trois dans la région de Saint-Jean.

Tous les groupes d’âge figurent parmi les nouveaux cas répertoriés.

Il y a six cas dans la zone 1 (région de Moncton):

une personne de 19 ans et moins

trois personnes de 20 à 29 ans

une personne de 30 à 39 ans

une personne de 50 à 59 ans

Les trois cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean):

deux personnes de 20 à 29 ans

une personne de 40 à 49 ans

Les huit cas dans la zone 3 (région de Fredericton):

trois personnes de 19 ans et moins

trois personnes de 30 à 39 ans

deux personnes de 40 à 49 ans

Les sept cas dans la zone 4 (région d’Edmundston):

une personne de 20 à 29 ans

une personne de 50 à 59 ans

quatre personnes de 60 à 69 ans

une personne de 70 à 79 ans.

Les six cas dans la zone 5 (région de Campbellton):

une personne de 19 ans et moins

deux personnes de 40 à 49 ans

deux personnes de 50 à 59 ans

une personne de 60 à 69 ans

Toutes ces personnes sont en auto-isolement et leur cas fait l’objet d’une enquête.

Le nombre de cas confirmés au Nouveau-Brunswick s’élève à 765, et 584 personnes se sont rétablies. Il y a eu neuf décès, et 171 cas demeurent actifs.

À ce jour, 160 039 tests de dépistage ont été réalisés.

Écoles dans la zone 5

Un cas positif de COVID-19 a été confirmé à l’Académie Notre-Dame de Dalhousie et un autre cas a été confirmé à la Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton. Les communautés scolaires ont été avisées. Le personnel de l’école contactera directement les familles pendant la fin de semaine pour leur faire part de tout impact sur l’apprentissage.

Un cas positif à la COVID-19 a été confirmé à la Garderie Tic Tac Toe de Dalhousie et les familles ont été avisées.

Écoles dans la zone 3

Trois cas positifs à la COVID-19 ont été confirmés à l’école secondaire Woodstock High et un cas a été confirmé à l’école Townsview de Woodstock. Les communautés scolaires ont été avisées. En raison du niveau élevé d’activités dans la région, tous les élèves et le personnel de l’école Townsview et de l’école secondaire Woodstock High doivent s’isoler pendant 48 heures (samedi et dimanche) pour permettre d’effectuer la recherche des contacts.

Toutes les activités scolaires sont annulées cette fin de semaine. Santé publique communiquera au cours de la fin de semaine avec les personnes qui ont été en contact étroit avec ces cas et leur indiquera si les élèves doivent continuer à s’isoler à la maison.

Le personnel de l’école contactera directement les familles pendant la fin de semaine pour leur faire part de tout impact sur l’apprentissage.

Restrictions de voyage pour les élèves de la maternelle à la 12e année

Les élèves qui se rendent au Nouveau-Brunswick en provenance d’autres provinces canadiennes en raison d’un accord officiel de garde d’enfants doivent désormais passer un test de dépistage de la COVID-19 chaque semaine. Cette directive s’applique également aux élèves de la maternelle à la 8e année vivant au Québec ou en Nouvelle-Écosse qui fréquentent une école au Nouveau-Brunswick.

Nouvelle-Écosse

Les autorités de la Nouvelle-Écosse ont rapporté trois nouveaux cas dans la province.

La province recense 31 cas actifs sur son territoire. Le bilan des victimes s’élève à 65.

Les autorités ont notamment signalé qu’un deuxième élève de l’Université St. Francis Xavier avait été déclaré positif à la COVID-19. Selon le président et vice-chancelier de l’établissement, Andy Hakin, l’étudiant a été placé en isolement dans une résidence et respecte les protocoles depuis son arrivée, mardi.

Les deux autres cas proviennent de la région du centre. Le premier est une personne qui a eu des contacts étroits avec un cas déjà signalé. L’e second est lié à un déplacement à l’extérieur du Canada atlantique.

« Nous pouvons voir d’après le nombre de cas que les gens de la Nouvelle-Écosse et les étudiants qui reviennent dans notre province suivent bien les protocoles et les ordonnances de la Santé publique », a déclaré le premier ministre Stephen McNeil.