Le travail à domicile a modifié le visage du centre-ville de Moncton

Environ neuf des 14 plus gros employeurs du centre-ville de Moncton ont continué à faire travailler une partie de leurs employés à domicile entre septembre et octobre, selon une étude communiquée par la Chambre de commerce du Grand Moncton.

Ces neuf entreprises envisageaient toutes de laisser une partie de leurs salariés en télétravail après la pandémie, d’après le même document.

«Beaucoup de travailleurs, peut-être 20% des effectifs, pourraient ne jamais retourner dans leur bureau du centre-ville en permanence, s’inquiète le président-directeur général de la Chambre de commerce du Grand Moncton, John Wishart. Ça pourrait avoir un effet durable.»

Il suffit d’ailleurs de se promener au centre-ville durant les heurs de travail pour remarquer qu’il y a beaucoup moins de monde qu’avant la pandémie, dans les rues, mais aussi dans les commerces.

Les employeurs avancent plusieurs raisons en faveur de la poursuite du travail à domicile: la difficulté à suivre les mesures sanitaires au bureau, le plaisir de rester chez soi et le maintien de la productivité. Certains d’entre eux ont aussi un siège social dans des villes où la COVID-19 est plus répandue.

Autant de locations de bureaux

Malgré tout, 11 des 14 compagnies sondées ne pensaient pas modifier leur emplacement de bureaux.

Le président du groupe d’entreprises Ashford, Patrick Gillespie soutient d’ailleurs que ses locations de nombreux locaux commerciaux à Moncton suivent leur cours normal. Il admet quand même avoir eu des demandes de modification de contrats.

«On a reçu un coup de téléphone de hauts placés à Toronto à propos d’un de nos grands centres d’appels, raconte-t-il par exemple. Ils ont demandé s’ils pouvaient réduire leur espace ici, comme ailleurs au Canada. On a dit non, parce qu’ils avaient un bail.»

M. Gillespie assure que la direction du centre d’appels a finalement décidé de garder la même surface de bureaux après avoir consulté ses employés.

«Les salariés peuvent conduire jusqu’à la porte de leur lieu de travail et se stationner gratuitement, fait-il valoir. Ensemble, ils sont plus productifs et peuvent se partager des idées. Ça crée aussi une séparation entre leur monde professionnel et personnel.»

Le grand propriétaire précise que la direction du centre d’appels a pris une autre décision pour ses locaux de Toronto, moins accessibles.

«Il faut faire attention, prévient toutefois M. Wishart pour souligner la différence entre locations de locaux commerciaux et achalandage du centre-ville. Medavie pourrait avoir seulement 10% de ses employés dans ses bureaux par exemple, mais l’entreprise continue à louer tout l’espace.»

Le PDG de la chambre de commerce du Grand Moncton craint que la diminution des employés dans les espaces de travail communs ait des conséquences négatives, sur les restaurants surtout. Il veut en revanche croire que les commerçants ont réussi à s’adapter à la pandémie, grâce au commerce en ligne notamment.

«Je crois que les prochains trois à six mois seront particulièrement difficiles», juge-t-il néanmoins à propos de toutes ces entreprises.

C’est pourquoi il annonce des campagnes marketing dans les mois à venir pour encourager les consommateurs à les fréquenter, en collaboration avec le Groupe de travail sur la relance économique du Sud-Est (les Villes de Moncton, Dieppe, Riverview et Sackville ainsi que plusieurs organismes).

Ce groupe entend aussi faire pression sur les gouvernements fédéral et provincial pour que le plus d’employés possible retournent dans les bureaux.

Optimisme pour l’avenir

Une étude effectuée au début de l’hiver pour la firme immobilière Turner Drake & Partners Ltd prévoit quoi qu’il en soit que la plupart des employés canadiens retourneront sur leur lieu de travail à partir du moment où une part suffisante de la population aura reçu un vaccin contre la COVID-19.

Elle ajoute cependant que le télétravail sera plus fréquent pendant une vingtaine d’années, surtout dans les centres-villes.

«Nous y voyons beaucoup de bâtiments multirésidentiels en construction, se réjouit quand même M. Wishart, à propos de Moncton. Ça pourrait devenir important pour aider les restaurants et les cafés à survivre, s’il n’y a plus autant de salariés.»