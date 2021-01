Le trio familial du McDo de Tracadie!

Le McDo de Tracadie est devenu le deuxième chez-soi de Lina Kenny. Peut-être même le premier, quand on y pense. Car elle et ses filles Christine et Vanessa y passent plus de temps qu’à la maison. Pour elles, c’est bien plus qu’une histoire de Big Mac, de McCroquettes ou de chaussons. C’est leur vie.

Il est 10h et la cuisine fourmille dans le restaurant. Les employés vont et viennent, tel un ballet bien orchestré, afin de servir rapidement les clients qui font la file à la commande à l’auto ou encore dans l’enceinte aux places réduites en raison de la pandémie.

Lina vient s’asseoir quelques minutes. Elle a pleinement confiance en son équipe, car elle sait ce qu’elle a à faire. Après 20 ans, ça se comprend un peu. La gérante âgée de 38 ans connaît cet édifice et les opérations comme le fond de la poche de sa veste bleue arborant le M rouge connu mondialement.

«Je crois que je dois faire partie des ingrédients de la sauce de Big Mac», rigole-t-elle.

Au départ, Lina se cherchait un emploi, peu importe l’endroit. Elle connaissait déjà les milliers de préjugés concernant la restauration rapide. Ça ne l’a pas empêché de poser sa candidature et d’obtenir un poste. Ces préjugés, elle les connaît encore mieux aujourd’hui. Et plusieurs la font rire.

«J’aimais la flexibilité des heures de travail. Je n’étais pas une fille du matin et je ne le suis pas encore, 20 ans plus tard. J’ai pu organiser un horaire selon mes besoins. Cette partie du travail m’a convaincue de rester ici. Et je ne l’ai jamais regrettée», affirme-t-elle.

Comme la fois où elle est allée travailler au McDo de Vancouver pendant trois semaines durant les Jeux olympiques d’hiver de 2010.

«C’est là que j’ai vu que c’était ça que je voulais faire toute ma vie. C’est mon milieu, c’est mon monde. On avait une passe pour aller à plusieurs événements des Jeux. C’était absolument incroyable. On sait que c’est gros McDo, mais là, j’ai vu à quel point en servant des gens et des athlètes de toutes les nationalités. C’est l’expérience d’une vie!»

Une affaire de famille

Passer plusieurs années dans le milieu de la restauration rapide est déjà un exploit en soi, compte tenu de l’énorme roulement de personnel devant ce travail exigeant qui demande coordination, compétence et capacité d’interagir avec toutes sortes de clients. Mais là, avec ses deux filles et même son gendre, c’est carrément devenu une affaire de famille.

Ne cherchez pas longtemps le sujet de conversation autour de la table, les jours de congé.

Pourtant, Lina a pensé aller voir ailleurs. Elle a réussi un cours de préposée aux soins. Elle avait même passé une entrevue pour un poste.

«La personne me connaissait comme la mascotte du McDo!. Je crois que si je disais que je quitte, ça surprendrait bien du monde. Je ne suis pas la gérante assise dans son bureau derrière une pile de papiers. Je suis dans la cuisine et je traite mes employés avec respect, comme j’aimerais être traitée. Au début, j’étais “by the book”, comme on dit. Mais j’ai adapté ma façon de faire. Je me suis assouplie, je parle davantage, je comprends le côté humain… Je suis une meilleure personne aujourd’hui qu’il y a 20 ans», est-elle persuadée.

Christina est presque née dans le restaurant. Lina était enceinte d’elle et travaillait ses quarts. Plus jeune, elle a souvent accompagné sa maman et elle se permettait même de l’aider dans certaines tâches.

«Pour moi, c’était un plaisir, pas une corvée. Et je voyais plus souvent ma mère. Ça m’a appris rapidement à être responsable. C’est rapidement devenu ma famille et c’est devenu mon plus grand plaisir quand j’ai commencé à travailler ici. Je suis venue leur montrer ma robe de bal, je peux leur parler de mes problèmes», soutient-elle.

Et travailler avec sa mère? Et sa soeur?

«Maman a de plus grosses attentes pour ses filles, admet Christina en riant. Elle nous pousse plus, parce qu’elle sait que l’on comprend son domaine. Des fois, le soir à la maison, elle s’excuse d’avoir été trop dure avec moi. Avec Vanessa, on a parfois des petits désaccords. Mais c’est une chance unique de pouvoir se voir en famille.»

Justement, Vanessa admet que son job chez McDo est son seul emploi depuis qu’elle a eu 16 ans. En bientôt trois ans et à travers ses études de secrétaire médicale, elle profite de quelques plages horaires en soirée et en fins de semaine – surtout l’été – pour amasser un peu d’argent. Mais surtout acquérir une expérience qui n’a pas de prix.

«Je suis une fille timide et ce travail m’a aidée à me dégêner, à parler au monde. J’aime l’endroit et j’aime les gens qui y travaillent. J’ai aussi appris à mieux faire face au stress et à être plus responsable. Cette expérience va beaucoup m’aider lorsque je serai secrétaire médicale», accepte-t-elle de raconter.