Les élus de l’Atlantique n’ont pas voyagé pendant les Fêtes, sauf un…. en Nouvelle-Écosse

Les politiciens des provinces de l’ Atlantique semblent avoir respecté les directives de la santé publique au sujet des déplacements à l’extérieur du pays, selon un tour d’horizon de La Presse Canadienne auprès des partis politiques de la région – tant fédéraux que provinciaux.

Si la population de nombreuses provinces canadiennes s’est indigné des politiciens qui ont voyagé à l’étranger, celle de l’Atlantique s’interrogeait sur le cas d’un ministre du Nouveau-Brunswick qui s’est rendu… dans la Nouvelle-Écosse voisine.

Pas la Floride, Hawaii, le Mexique ou Cuba… La Nouvelle Écosse.

Et les progressistes-conservateurs néo-brunswickois ont tenu à dire que le ministre des Ressources naturelles, Mike Holland, s’était rendu dans la « Nouvelle-Écosse rurale » pour visiter sa conjointe.

Ils ont dit que M. Holland avait finalement suivi toutes les directives liées à la pandémie de COVID-19, notamment en se plaçant en quarantaine pendant 14 jours à son retour au Nouveau-Brunswick. Le ministre n’a pas été sanctionné, même si les déplacements voyages non essentiels restent mal vus.

La faute mineure de M. Holland en dit long sur la réponse du Canada atlantique à la pandémie.

Ce n’est pas un hasard si le Canada atlantique a enregistré les taux d’infection les plus bas du pays depuis le début de la pandémie, constate David Johnson, un professeur de sciences politiques à l’Université du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse.

« Nous sommes vraiment fiers d’avoir réussi à réaliser quelque chose que la plupart des pays du monde n’ont pas réussi », dit-il.

Selon lui, un élu qui aurait fait fi des directives aurait couru le risque d’être rejeté par ses voisins. « Beaucoup de gens les connaissent. Et si un élu est absent, les gens commencent à parler. »

Howard Ramos, un professeur de sociologie à l’Université Western de London, en Ontario, dit que les élus sont moins éloignés des citoyens dans les petites collectivités des provinces de l’Atlantique.

« Dans l’Atlantique, il est difficile de se cacher très longtemps », lance-t-il.

En conséquence, la pression est plus grande pour se conformer aux normes sociales. « La honte sociale et la pression sociale sont plus élevées au Canada atlantique, souligne M. Ramos. Les coûts sociaux du non-respect des règles sont plus élevés. »

Et cela explique en partie pourquoi le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, a adopté une ligne ferme au printemps dernier en imposant des règles strictes de confinement.

« Nous n’avons pas besoin de graphiques en ligne pour nous dire ce que nous devons faire », a-t-il lancé lors d’une conférence de presse en avril.

Tout le monde a compris le message, qui est immédiatement devenu viral.

Pendant ce temps, le chef progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, n’a laissé planer aucun doute à ce sujet.

« Pendant une grande partie de l’année, on a demandé aux Canadiens, semaine après semaine, de faire des sacrifices pour arrêter la COVID-19 […], a-t-il déclaré. Quand les mêmes personnes qui vous disent de faire des sacrifices ne veulent pas les faire elles-mêmes, les Canadiens ont le droit d’être fâchés. Je le suis moi-même. »