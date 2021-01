COVID-19: 14 nouveaux cas dimanche

La Santé publique signale 14 nouveaux cas de COVID-19 aujourd’hui.

Il y a quatre nouveaux cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean):

deux personnes de 30 à 39 ans;

une personne de 40 à 49 ans;

une personne de 80 à 89 ans.

Cinq cas dans la zone 3 (région de Fredericton):

deux personnes de 19 ans et moins;

une personne de 20 à 29 ans;

deux personnes de 30 à 39 ans.

Trois cas dans la zone 4 (région d’Edmundston):

deux personnes de 20 à 29 ans;

une personne de 50 à 59 ans.

Un cas dans la zone 5 (région de Campbellton):

une personne de 50 à 59 ans.

Un cas dans la zone 6 (région de Bathurst-Péninsule):

une personne de 20 à 29 ans.

Toutes ces personnes sont en auto-isolement et leur cas fait l’objet d’une enquête.

Le nombre de cas confirmés au Nouveau-Brunswick s’élève à 779, et 585 personnes se sont rétablies. Il y a eu neuf décès, et 184 cas demeurent actifs. À ce jour, 162 098 tests de dépistage ont été réalisés.

« Le virus de la COVID-19 est partout autour de nous, a déclaré la Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef. Si vous avez des symptômes, veuillez s’il vous plaît vous faire tester et suivre les conseils de Santé publique. En vous faisant tester et en vous isolant correctement lorsque c’est nécessaire, nous contribuerons à protéger notre système de santé et notre plan de vaccination. »

Écoles dans la zone 3

Les écoles Townsview et Woodstock High à Woodstock seront toutes deux en mode intervention le lundi 11 janvier. Les élèves resteront à la maison pendant que le personnel de l’école se prépare à l’apprentissage à distance. Le mardi 12 janvier, les élèves commenceront l’apprentissage à distance au moins jusqu’au vendredi 15 janvier. La situation sera réévaluée à la fin de la semaine et les familles seront informées par le personnel de l’école de tout impact sur l’apprentissage pour la semaine du 18 au 22 janvier.

« Je comprends que c’est une période incroyablement stressante pour les familles et je tiens à remercier tout le monde pour leur patience, a déclaré Dominic Cardy, ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Je tiens à vous assurer que le personnel des écoles, des districts et du ministère travaille en étroite collaboration avec Santé publique pour faire face à ces situations et faire en sorte que nos écoles demeurent des milieux sains et sécuritaires. Nous nous engageons à tenir les familles informées de l’évolution de la situation et à participer à l’effort collectif pour assurer la sécurité de nos élèves et de notre personnel. »

Écoles dans la zone 5

Des plans d’intervention opérationnels sont en cours de déploiement à l’Académie Notre-Dame de Dalhousie et à la Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton. Le personnel des écoles communiquera directement avec les familles au courant de l’après-midi et de la soirée pour leur faire part des impacts sur l’apprentissage.

L’ensemble de la province reste en phase d’alerte orange

Nous rappelons aux résidents que l’ensemble de la province reste en phase d’alerte orange en vertu du plan de rétablissement relatif à la COVID-19 de la province. Les règles de la phase d’alerte orange sont disponibles en ligne.