Des résidents de Dieppe appelés à faire bouillir leur eau à nouveau

Un bris de conduite d’eau survenu sur la rue Amirault, à Dieppe, pousse la Ville à émettre un avis d’ébullition de l’eau samedi après-midi.

Cela concerne les résidences situées entre le 1947 et le 2685, Amirault, entre le 16 et le 19, Leonide, entre le 301 et le 818, Dover, pour toutes les résidences situées dans le domaine Dover Estates ainsi que pour toutes les résidences situées sur la Freda, la Marco, la Kristian, la J.F.Bourgeois, la Vézina, la Raphaël, la Joanne, la Carter et la Bayview.

Il s’agit de la deuxième fois en moins de trois mois que les citoyens de ce secteur doivent faire bouillir leur eau en raison du bris d’une conduite d’eau. Un problème similaire était survenu en novembre 2020 et l’avis d’ébullition avait duré environ quatre jours. Un nombre plus faible de résidences de la rue Amirault étaient affectés par ce bris en novembre.

Jusqu’à avis contraire du bureau de la santé publique, tous les utilisateurs concernés sont priés de suivre les directives suivantes:

Toute l’eau destinée à la consommation doit être bouillie de façon continue pendant au moins une minute, incluant l’eau utilisée pour se brosser les dents, faire de la glace, faire du café/thé/jus et laver les fruits et les légumes. Cette directive est particulièrement importante pour les personnes dont le système immunitaire est faible (personnes âgées, nourrissons, gens ayant subi une transplantation d’organes, ceux et celles suivant des traitements de dialyse, etc.).

Il est important de noter que les filtres à eau domestiques (adoucisseur, pichet avec filtre, etc.) ne peuvent éliminer les micro-organismes susceptibles de vous rendre malade.

Les plus jeunes et les bébés doivent être lavés à l’éponge, et on doit s’assurer qu’ils ne boivent ni n’avalent d’eau l’eau peut être bouillie dans une bouilloire, une casserole sur la cuisinière ou dans une bouilloire électrique ne possédant pas l’option d’arrêt automatique.

Il n’est pas nécessaire de faire bouillir l’eau servant au bain, à la douche et au lavage du linge, des mains ou de la vaisselle. Lorsque vous prenez votre bain ou votre douche, évitez d’avaler de l’eau.