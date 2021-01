Éclosion récente de COVID-19: comment se compare le N.-B. au reste du pays?

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a répertorié 178 cas de COVID-19 depuis le 1er janvier, battant au passage deux records pour le nombre de nouveaux cas quotidiens et quatre autres pour le nombre de cas actifs dans la province. Cette récente éclosion enflamme les esprits et les craintes. Mais comment se compare-t-elle avec ce qui se passe ailleurs au pays?

Pour résumer grossièrement, depuis le 1er janvier, le N.-B. est le cancre des provinces atlantiques en ce qui a trait à la propagation de la COVID-19, mais sa situation demeure largement avantageuse si on la compare au reste du pays.

Il y avait, dimanche, 184 cas actifs de COVID-19 dans la province, soit l’équivalent de 24 cas par 100 000 habitants.

À titre de comparaison, il y avait un total de 44 cas actifs dans les trois autres provinces de l’Atlantique, soit la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. Ces 44 cas représentaient 2,6 cas par 100 000 habitants.

Le virus est donc neuf fois plus présent au N.-B. que dans les autres provinces de l’Atlantique.

Le N.-B. fait toutefois beaucoup mieux que les deux autres «petites» provinces canadiennes, soit le Manitoba (1,38 million d’habitants) et la Saskatchewan (1,18 million).

Au Manitoba, il y avait 4729 cas actifs dimanche, soit 343 cas par 100 000 habitants – ce qui constitue le taux le plus élevé au pays.

En Saskatchewan, le nombre de cas actifs s’élevait à 3493, soit 297 par 100 000 habitants.

Malgré l’ampleur relative de la récente éclosion qui frappe le N.-B., celle-ci est quand même 12 fois moins virulente que celles qui déferlent présentement sur les deux plus petites provinces du centre du pays.

Pour ce qui est des quatre plus grandes provinces, c’est, surprise, en Ontario où le nombre de cas actifs par 100 000 habitants est le plus petit (204). Ce nombre est tout de même huit fois et demi plus imposant que les 24 cas par 100 000 habitants affichés au N.-B.

Au Québec, le nombre de cas actifs par 100 000 habitants s’élève à 285, soit 12 fois plus qu’au N.-B.

De toutes les grandes provinces, c’est la Colombie-Britannique qui se tire le mieux d’affaires avec 145 cas actifs par 100 000 habitants. C’est tout de même six fois plus qu’au N.-B. et 48 fois plus que la N.-É, l’Î.-P.-É. et T.-N.-L mises ensemble.

L’Alberta, de son côté, affiche le deuxième taux de cas actifs par 100 000 habitants le plus élevé au pays avec 319. C’est 13 fois plus qu’au N.-B.

Depuis le 1er janvier

Après un mois de décembre relativement tranquille (102 cas), c’est au début janvier que la COVID-19 a commencé a frappé avec plus d’intensité au N.-B.

Même si le gouvernement provincial a rapporté 178 cas depuis le 1er janvier, cela ne représente que 23 cas par 100 000 habitants.

Si le taux des trois autres provinces de l’Atlantique relève de la science-fiction (3 cas par 100 000 habitants) celui du N.-B. demeure très largement inférieur à celui des provinces situées plus à l’ouest soit la Colombie-Britannique (90), le Manitoba (117), l’Alberta (192), l’Ontario (226), la Saskatchewan (234) et, surtout, le Québec (305).

Bref, le N.-B. s’en tire 3,9 fois mieux que la Colombie-Britannique et 13 fois mieux que le Québec.

Depuis mars

Pour ce qui est du nombre total de cas par 100 000 habitants rapportés depuis le début de la pandémie, en mars, le N.-B. continue de faire belle figure avec le troisième plus bas total au pays, soit 100.

Seuls Terre-Neuve-et-Labrador (75) et l’Île-du-Prince-Édouard (64) font mieux.

La Nouvelle-Écosse affiche un taux de 156, le quatrième meilleur au pays.

Viennent ensuite dans l’ordre la Colombie-Britannique (1100), l’Ontario (1464), la Saskatchewan (1538), le Manitoba (1908), l’Alberta (2517) et le Québec (2668).

Si la prévalence de la COVID-19 étaient la même au N.-B. qu’au Québec, le gouvernement Higgs aurait rapporté 20 783 cas depuis le début de la pandémie, soit 26 fois plus qu’en ce moment (779). De quoi donner des frissons…