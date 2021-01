Le tournoi de hockey sur étang de Caraquet annulé

La pandémie de la COVID-19 a eu raison d’un autre événement. Le comité organisateur du tournoi de hockey AU QUAI! de Caraquet a annoncé lundi l’annulation de son édition 2021.

Le tournoi devait avoir lieu du 4 au 7 février aux installations portuaires de Caraquet. Selon le président du tournoi, Brian Paquette, plusieurs équipes ont démontré leur intérêt de participer, mais avec l’incertitude entourant la situation provinciale, il devenait difficile de recevoir des équipes de l’extérieur de la région.

Par ailleurs, la météo clémente des derniers jours complique la préparation de la glace.

«Afin d’offrir un événement sécuritaire pour les joueurs et le public, il nous faut une certaine épaisseur de glace. Avec le temps doux des dernières semaines il devenait de plus en plus difficile de préparer les glaces en sécurité en prévision du tournoi» affirme M. Paquette.

Les équipes ayant déjà payé leur inscription seront remboursées.